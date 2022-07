'Arrayán', 'Aída', 'El ministerio del tiempo'... Así fue la carrera de Antonio Ibáñez

Antonio Ibáñez, actor y artista visual, falleció el 12 de julio a los 34 años, víctima de un linfoma a causa del cual llevaba más de un año sometiéndose a quimioterapia. El propio Ibáñez anunció la inevitabilidad de su fin mediante un post en Instagram, publicado el mismo día de su muerte, que comenzaba con las palabras: "He luchado con todas mis fuerzas pero no he conseguido ganar esta batalla".

Conocido sobre todo por su trabajo en Aída, serie en la que apareció en el capítulo 2001 Odisea en el desahucio, Ibáñez nació en 1987 en Granada, licenciándose en Bellas Artes en la universidad de su ciudad natal. Su debut como actor tuvo lugar en Arrayán, la célebre y longeva telenovela de Canal Sur, en la que se codeó con Remedios Cervantes, Javier Ambrossi y Mónica Cruz, entre otros.

Siempre alternando la pantalla con su carrera en el teatro y su faceta como pintor, Ibáñez apareció en Aída en 2002, para posteriormente actuar en un episodio de Ciega a citas (2014) y debutar en el cine con Chicas paranoicas. En 2016, encarnó a un joven Clark Gable en el capítulo Tiempo de magia de El ministerio del tiempo, y también le vimos en Como reinas, protagonizada por Shirley MacLaine, Jessica Lange y Demi Moore.

Los últimos trabajos de Antonio Ibáñez para TV tuvieron lugar en La que se avecina y en Glow & Darkness, la faraónica y polémica serie de José Luis Moreno sobre la vida de San Francisco de Asís. Por último, no debemos olvidar sus papeles en los cortometrajes Gabriel y Café solo.

