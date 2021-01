Armie Hammer también abandona la miniserie basada en el rodaje de ‘El padrino’

La controversia relacionada con el star system que más nos ha sorprendido en lo que llevamos de 2021 es aquella provocada por Armie Hammer y unas capturas de pantalla que insinuaban su posible canibalismo. Algo que no se ha confirmado en absoluto, pero que ha desembocado en una tormenta tan enorme en redes que ha afectado al actor y a sus planes inmediatos de trabajo. Así, veíamos hace unos días cómo el protagonista de Call Me By Your Name abandonabaShotgun Wedding, cuyo rodaje junto a Jennifer Lopez iba a exigir que pasara una temporada en República Dominicana; Hammer dijo que prefería pasar el tiempo con sus hijos mientras duraba el caos mediático, y parece que este no es el único proyecto afectado por ello.

Mientras Josh Duhamel se postula como sustituto de Hammer en Shotgun Wedding, Collider se hace eco de otro trabajo que el intérprete ha terminado abandonando. Se trata de la miniserie The Offer, producida por Paramount Television Studios y destinada a Paramount+, la plataforma de streaming en la que se convertirá la actual CBS All Access a lo largo del año. Hammer había sido designado como el protagonista de la misma (siendo además el único actor asociado por el momento), en el papel de Al Rudy, productor que estuvo detrás de El Padrino y que acabó compartiendo junto a Francis Ford Coppola el Oscar a Mejor Película. The Offer, en efecto, narra cómo fue el turbulento rodaje del mítico film, y cuenta con el mismo Rudy como productor ejecutivo.

No se han dado más detalles del proyecto, exceptuando que serían diez episodios y que cuenta con un guion de Michael Tolkin, responsable de la aclamada Fuga en Dannemora. La salida de Hammer provocará que Paramount tenga que buscar otro actor para hacer de Rudy, mientras paralelamente se desarrolla otro proyecto relacionado con El Padrino: Francis and the Godfather. Esta película ya cuenta con Barry Levinson como director y con Oscar Isaac y Jake Gyllenhaal en los papeles de Coppola y el productor Robert Evans, y no sería de extrañar que pudiera completar su producción antes que The Offer. Ninguno de estos proyectos cuenta aún con fecha de estreno.