Apple TV+ adaptará la novela de Sandra Barneda 'La tierra de las mujeres' con Carmen Maura y Eva Longoria como protagonistas

La televisión y el cine son dos cosas que siempre nos deparan cosas inimaginables. La conexión entre Sandra Barneda, la presentadora de televisión y novelista, y las actrices Eva Longoria y Carmen Maura, era algo que desde luego nadie podía prever. Y sin embargo ha sucedido, puesto que Apple TV+ acaba de unir a las tres a través de una nueva serie basada en una de las novelas más exitosas de la primera, La tierra de las mujeres.

Así lo ha anunciado Deadline, quien bautiza a la serie como Land of Women y quien asegura que la serie contará a la vez con la producción de la propia Longoria, además de estar escrita y dirigida por Ramón Campos y Gemma R. Neira, ambos creadores de otras series como Velvet. Publicada en 2014, La tierra de las mujeres cuenta la historia de Gala Marlborough, una madre que viaja con sus dos hijas, Kate y Adele, a un pequeño pueblo del Empordà con la idea de cobrar una herencia de un familiar desconocido y retomar cuanto antes su vida en Nueva York, sin saber que esa decisión abrirá una serie de heridas que cambiarán para siempre su vida.

Con La tierra de las mujeres se afianza la colaboración entre Apple TV+ y las productoras españolas como Bambú, siendo la segunda serie coproducida por nuestro país junto a la plataforma tras Now and Then, otra rara mezcla que aglutinaba a Maribel Verdú y Eduardo Noriega con Rosie Perez (Aves de presa) o Marina de Tavira (Roma).

Aunque parezca mentira, la conexión de las series españolas con Eva Longoria viene de hace tiempo, en concreto desde que descubriera Velvet y comenzase a interesarse por las producciones españolas, llegando a producir más tarde la serie Gran Hotel en su versión estadounidense, aunque solo duró una temporada. De ahí que esta vez la actriz de Mujeres desesperadas haya querido rodearse esta vez de profesionales españoles y contar con toda una leyenda de nuestro cine como Carmen Maura, además de un material tan prometedor como parece las novelas de Sandra Barneda. Veremos qué nos depara una serie con tantas conexiones insospechadas.

