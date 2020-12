Andrew Lincoln echa de menos a su Rick Grimes en 'The Walking Dead'

La noticia de que Andrew Lincoln dejaría The Walking Dead en su novena temporada causó una auténtica conmoción entre la legión de seguidores de la serie de AMC. Han pasado más de dos años, y la figura de Rick Grimes sigue siendo alargada, y recordada. Y su retirada no fue por las consabidas "diferencias creativas" o algo similar, fue para poder disponer de más tiempo que dedicar a su famiia e hijos.

Pero poco después, otro de los actores, Norman Reedus que interpreta a Daryl Dixon, reveló en abril del pasado año que Andrew le había confesado arrepentirse de su decisión porque la serie, en su novena temporada, estaba en un momento álgido y realmente emocionante, con la trama de los Susurradores. Unas declaraciones que parecen confirmarse ahora después del reencuentro virtual, el pasado fin de semana, de buena parte de los intérpretes de The Walking Dead y que tenía como objetivo recaudar fondos para los candidatos al senado de Georgia.

"La amo chichos. Y con eso me refiero a la conexión que hemos tenido con esta tierra, el lugar, las personas", explicó Lincoln de acuerdo con las declaraciones recogidas por ComicBook. "Arthur, mi hijo de 10 años, ahora mismo no me dejaría tener un trabajo que no fuera en Georgía (risas). Lo echa de menos. Me dice: "Llévame allí!". Volví a casa por los niños, y ahora ellos están dolidos conmigo, y desearía no haberlo dejado nunca. Fue una decisión terrible (risas)".

No sabemos si volverá algún día a la serie, pero sí que regresará, él y su personaje. En marcha está la intención de realizar una trilogía centrada en el personaje de Rick Grimes, y el rodaje de la primera de las películas podría empezar en la primavera de 2021 en parajes, naturalmente, de Georgia.