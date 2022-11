'Andor' será la primera serie de Disney+ en llegar a otras plataformas (incluida… la televisión)

La mejor serie en acción real que ha salido de Star Wars se titula Andor… pero poca gente lo sabe. Esta ficción centrada en Cassian Andor (Diego Luna) se articula como una precuela de Rogue One: Una historia de Star Wars ambientada cinco años antes, con el fin de indagar en la génesis de la Alianza Rebelde y en mostrar la faceta más terrorífica del Imperio. Pese a un inicio algo lento, la crítica se ha rendido a la serie de Tony Gilroy, y todo mientras va pasando bastante desapercibida entre el fandom. Luego de The Mandalorian y de la inmensa decepción que para muchos supuso Obi-Wan Kenobi, Andor no ha conseguido seducir a la audiencia, lo que evidentemente causa gran frustración a sus responsables.

A Andor le quedan dos episodios para concluir su primera temporada (la segunda ya está en marcha con vistas a conectar la historia directamente a Rogue One), y cuando parece imposible que la audiencia remonte Disney ha elucubrado una sorprendente estrategia. Una que nunca ha empleado en los tres años de vida de Disney+, y que consiste en llevar Andor fuera de su catálogo, a otras plataformas. Según The Hollywood Reporter, de cara a las próximas vacaciones de Acción de Gracias en EE.UU., Andor dará el salto a sitios como ABC, FX, Freeform y Hulu. ABC es la cuarta cadena principal de televisión de EE.UU., bajo dominio de Disney al igual que los canales FX, Freeform y, en menor medida (porque NBCUniversal posee unas cuantas acciones) el servicio de streaming Hulu.

Todas estas ventanas de EE.UU. emitirán los dos primeros episodios de Andor con el fin de que la serie llegue a más público, y quizá les genere el gusanillo por ver el resto en Disney+. Estos dos capítulos se estrenarán en ABC el 25 de noviembre a las 21:00, mientras que en FX el 24 de noviembre y en Freeform el 25 de noviembre llegarán a la misma hora. En Hulu, por otra parte, el comienzo de Andor pasará a estar disponible por tiempo limitado, entre el 23 de noviembre y el 7 de diciembre. Parece una estrategia adecuada, aunque podría haber un problema: hay cierto consenso de que Andor no empieza de verdad hasta el tercer episodio, siendo los anteriores una introducción que se toma su tiempo.

En cualquier caso, Disney espera que si Andor llega a más espectadores, a estos no les quedará otra que convertirse en sus fans.

