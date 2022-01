'And Just Like That...' Episodio 9: Las protagonistas de 'Sexo en Nueva York' hablan sin tapujos de la regla

A solo un capítulo de la season finale de And Just Like That... ya tenemos claro que no podemos esperar de ella un épico final... si acaso, el cierre de algunas historias y la duda de si será o no renovada por una segunda temporada. De momento no parece que ninguna de las tres protagonistas esté lista para cerrar definitivamente su argo argumental, y todo pinta a que, si los productores no tienen aún confirmado al 100% si renuevan o no, no van a querer dejarlo todo atado “por si acaso”.

La que tiene más papeletas de dejar abierta su trama de cara a una segunda entrega es, cómo no, Carrie. La protagonista indiscutible de la serie ha vivido nueve largos capítulos de luto, y parece que, por fin, este periodo está acabándose para ella y, la tristeza por la muerte de su marido, está dejando paso poco a poco a una bonita sensación de nostalgia.

Los vaivenes durante este episodio con su anillo de casada y esa metáfora de “arrancarse la tirita” dejan claro que tenemos Carrie para rato, y que posiblemente ese profesor llamado Peter pueda ir teniendo cada vez más peso en su vida (aunque bueno, eso solo sucederá si, finalmente, consiguen tener una cita en condiciones que no acabe de manera escatológica)...

Hablar sin tapujos de la regla, otra victoria de 'And Just Like That...'

Aunque ya en la serie original Sexo en Nueva York nunca se caracterizó por ser precisamente pudorosa en cuanto a relaciones (algo que se echa bastante de menos en esta continuación), hay que agradecerle a And Just Like That... esa nueva facilidad de hablar de asuntos todavía no abordados por las protagonistas.

Y, en este capítulo, ha sido el turno de la regla. Primero con la menopausia de ellas y después con cómo viven el periodo las adolescentes, la serie ha roto con uno de los pocos tabús que le quedaban por derribar.

Charlotte y su hija Lily Cinemanía

Sin duda, la escena de Charlotte explicándole a su hija cómo se usa un tampón ha sido uno de los momentos más desternillantes no solo de este episodio, sino de toda la temporada. Ternura y vergüenza ajena a partes iguales, qué más podemos esperar de ella...

Volver “al mercado” no es fácil para nadie

Si antes comentábamos la tímida vuelta a las citas de Carrie tras la muerte de su marido, a Miranda tampoco le está resultando fácil domar su vida como mujer separada.

Acostumbrada a las relaciones tradicionales (chica conoce chico, etc...) y tras más de dos décadas en un matrimonio monógamo y heterosexual, la abogada se ha apresurado en poner etiquetas a lo suyo con Che, algo que puede hacer que su nueva pareja se eche para atrás y tengamos un final de temporada lacrimógeno...

Che y Miranda Cinemanía

De momento, Miranda está sobrellevando su nueva situación como buenamente puede, empeñada también en llevarse bien con su ex, un Steve aún dolido por la separación.

Las nuevas caras de la serie pierden peso en la trama

A excepción de Che, que ha sido el personaje que mejor acogida ha tenido, parece que las secundarias que irrumpieron fuerte en capítulos anteriores han perdido flow de cara al final de la serie.

Seema (Sarita Choudhury), Nya (Karen Pittman) y Lisa Todd Wexley, LTD para los amigos (Nicole Ari Parker) han ido menguando sus intervenciones según ha ido avanzando la historia y, llegados a este punto, poco aportará de cara al final de la temporada en qué acaben sus personajes.

Carrie, Miranda y Nya Cinemanía

Así que, la semana que viene, nos tendremos que conformar con cómo resuelven sus historias el trío protagonista. ¡Se abren las apuestas!