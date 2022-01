'And Just Like That...' Episodio 6: Carrie, Charlotte y Miranda por fin recuerdan lo que fueron en la 'Sexo en Nueva York' original

Esta semana, Charlotte, Miranda y Carrie nos han recordado por primera vez lo que fueron en la serie original: tres amigas que hablaban sin tapujos de sus intimidades. Un picnic en el parque que casi acaba en tragedia griega ha sido la mejor escena de un capítulo en el que podemos ver a las protagonistas cada vez menos ágiles intentando afrontar los nuevos retos que la vida les pone por delante.

En los seis capítulos (de un total de diez) que ya hemos podido ver de esta continuación de Sexo en Nueva York se han tratado diversos temas que en la serie original ni se percibían: el racismo, el amplio espectro de género sin limitarse a “hombre o mujer”, los procesos del duelo... pero faltaba un tema espinoso para cantar el bingo de la corrección política, y ese ha llegado de mano de Seema, la amiga india de Carrie: la apropiación cultural.

¿Es malo que Carrie vaya a una fiesta familiar india ataviada con un sari? ¿Es malo que Charlotte tenga una antigua colección de muñecas del mundo basadas solo en estereotipos? A la primera pregunta, es uno de los nuevos personajes racializados de la serie quien tiene la respuesta: para ella no es apropiación cultural, sino apreciación.

Carrie en el Diwali Cinemanía

Así, el personaje interpretado por Sarah Jessica Parker se planta en un Diwali (fiesta tradicional india) con un sari de alta costura para dar la cara por su nueva amiga ante sus padres. Carrie sigue mostrándose como un personaje que es todo corazón, llena de bondad sin límites ni matices que, a estas alturas de la temporada, resulta poco creíble... incluso se compra un piso de lujo que no le gusta, para “contentar” a su amiga y agente inmobiliaria...

Charlotte, la más reacia a aceptar los cambios que vienen

Este go with the flow de Carrie contrasta a la perfección con la actitud de Charlotte, quien se resiste a aceptar algunas de las cosas que están cambiando a su alrededor. Pese a sus intentos de apoyar ciegamente a su hija, que en el anterior episodio le revelaba que ya no se sentía una chica y que quería que la llamasen Rock en lugar de Rose, esta ama de casa del Upper neoyorkino no es capaz de asimilarlo todo tan rápido.

Rock Cinemanía

Eso sí, llama poderosamente la atención en la construcción del personaje que esta mujer que ha recibido la educación más clásica posible, acepte con más facilidad la nueva identidad de género de su hija que el hecho de que esta quiera cortarse el pelo o redecorar la habitación.

Charlotte solo quiere que en su perfecta vida todo se quede como está, pero no parece que los guionistas vayan a ponérselo fácil de aquí al final de la temporada...

Miranda, mano ejecutora de sus propios cambios

Y mientras que una se niega a aceptar que todo está en constante movimiento, otra parece que acaba de apretar en su vida el botón de lanzar bomba nuclear. Ya lo predijimos al principio de la serie, y parece que no nos equivocábamos: el viaje de Miranda (la actriz que la interpreta, Cynthia Nixon, es también la directora de este episodio) está siendo el más largo de las tres protagonistas de And Just Like That...

Miranda Cinemanía

En este capítulo tenemos a una nueva Mirada que ha dejado de beber y ha admitido por fin lo que siente por Che. Está en una nube y no le importa que todos lo sepan, pese a que sus dos mejores amigas tengan, cada una, su propia visión de su vida: Carrie minimiza lo sucedido porque, en comparación, sus problemas han sido mucho mayores; y Charlotte hace perfectamente de Charlotte, maximizándolo todo e incluso añadiendo a su mochila cargas que no le pertenecen.

Con tan diferentes actitudes ante la vida, este trío está comenzando a ser todo un polvorín. ¿Están acaso llevándonos hacia un final donde sus diferencias se impongan, o sabrán llegar al punto medio exacto para el entendimiento, como han hecho siempre?