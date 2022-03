'And Just Like That...' sigue: HBO Max renueva la continuación de Sexo en Nueva York' para una temporada 2

De forma bastante coherente con su título, And Just Like That... acaba de ser renovada oficialmente por HBO Max, lo que significa que habrá segunda temporada de la continuación de Sexo en Nueva York que la plataforma emitió el año pasado con cifras de audiencia tan satisfactorias como para seguir adelante.

Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Kristin Davis retomarán una vez sus papeles como Carrie, Miranda y Charlotte, quienes después de hacer historia de la televisión con problemas de treintañeras ahora se asoman a la experiencia de la cincuentena con la misma cantidad de pelos en la lengua: ninguno.

¿Y qué pasa con Samantha?, toca preguntarse siempre que hay movimiento en la franquicia Sexo en Nueva York. Pues nada nuevo, así que no esperes que Kim Cattrall aparezca en los próximos episodios de And Just Like That..., pues la propia Sarah Jessica Parker se ha encargado de dejar claro lo lejos que está de suceder algo así.

A quien tampoco esperamos ver en la segunda temporada de And Just Like That... es a Chris North. No solo su personaje, Mr. Big, moría en el primer episodio de la secuela, sino que el año pasado el actor fue acusado por varias mujeres de abuso sexual. Esto llevó a la serie a eliminar una última aparición del personaje que estaba prevista para el final de la temporada, a pesar de su deceso.

Otra desaparición que tuvo que afrontar And Just Like That... fue el fallecimiento de Willie Garson en la vida real. El actor que interpretaba al querido Stanford Blatch murió por un cáncer de páncreas muy agresivo, lo que dejó al equipo de la serie conmocionado. En la ficción el personaje se encuentra en un viaje de negocios a Japón, pero es incierto si los guionistas incorporarán su muerte a la serie o simplemente dejarán esa como su despedida.

