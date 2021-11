‘And Just Like That’: el regreso de ‘Sexo en Nueva York’ ya tiene teaser y fecha de estreno

Prácticamente desde el lanzamiento de HBO Max, la plataforma de streaming ha querido asociar su marca a un proyecto concreto, y muy esperado por parte de suscriptores potenciales. Sumándose al provechoso mercado de la nostalgia (ya explotado convenientemente con Friends: The Reunion) el servicio de WarnerMedia puso en marcha hace tiempo un revival de Sexo en Nueva York, que ha estado rodándose durante los últimos meses con el objetivo de poder estrenarse antes de que concluyera el año. El equipo liderado por Michael Patrick King, volviendo como showrunner, lo ha conseguido: la nueva temporada, con el título And Just Like That, llegará a HBO Max este 9 de diciembre.

Así lo ha confirmado la plataforma paralelamente a publicar un primer teaser donde están de vuelta las protagonistas. Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw (cuya voz en off ya se deja oír en el avance), Cynthia Nixon como Miranda Hobbes y Kristin Davis como Charlotte York encabezarán esta nueva tanda de diez episodios, pero no lo hará otro personaje fundamental como el que interpretaba Kim Cattrall: las constantes discusiones con Parker han impedido que la actriz se apunte al revival, y de hecho hace poco confirmó su vinculación a otra serie muy esperada como es Cómo conocí a vuestra madre, interpretando a la versión del futuro de Hilary Duff.

Más allá de la ausencia de Cattrall también nos reencontraremos con el Mr. Big de Chris North (que hace cosa de horas publicó una adorable foto junto a Parker) o el Stanford Blatch que Willie Garson pudo interpretar poco antes de fallecer por un cáncer. Al reparto se unen Sara Ramírez, Sarita Choudhury y Nicole Ari Parker, en calidad de presencias que atinen a modernizar la serie. Una intención, por cierto, de la que se hace eco el propio tráiler, con Carrie anunciando la “reinvención de la ciudad”, y declarando que “hay cosas que nunca cambian, pero la verdad es que la vida está llena de sorpresas”.

No está claro si And Just Like That se prolongará a más temporadas o se trata de un único evento prolongado a diez episodios, pero la frase que lo describe (“un nuevo capítulo de Sexo en Nueva York”) apunta a que no sea algo que descarte HBO Max. Puedes ver el teaser bajo estas líneas.

