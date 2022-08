'Anatomía de Grey' volverá con su temporada 19, pero Ellen Pompeo no saldrá tanto en ella

17 años después de su estreno, Anatomía de Grey sigue siendo un bombazo de audiencia en ABC. Suma ya 18 temporadas y tiene otra más confirmada, aunque Ellen Pompeo no se dejará ver tanto en los nuevos episodios, tal y como ha confirmado EW.

La publicación norteamericana asegura que la actriz reducirá su tiempo en pantalla en la nueva entrega, apareciendo tan solo en ocho episodios. Eso sí, continuará firmando como productora ejecutiva de la serie.

Pompeo tiene en su agenda nuevos proyectos que la alejarán del Grey Sloan. Sin ir más lejos, varios medios se han hecho eco de su fichaje para protagonizar una nueva miniserie de Hulu basada en el caso real de Kristine Barnett y Michael Barnett.

Esta pareja norteamericana abandonó a su hija adoptada, de origen ucraniano y que supuestamente sufría enanismo, asegurando que en realidad se trataba de una adulta sociópata.

Pompeo, que también produce la ficción de ocho episodios firmada por la creadora Katie Robbins (The Affair), se embarcaría así en otro gran proyecto televisivo por primera vez desde el estreno de Anatomía de Grey en 2005.

Aunque Pompeo no aparecerá tanto en la temporada 19 de la apuesta que la ha catapultado a la fama, llegarán nuevos internos al hospital para que su ausencia no sea tan notable. Harry Shum Jr., Alexis Floyd, Niko Terho, Midori Francis y Adelaide Kane se suman a la ficción, pero de momento no ha trascendido nada más sobre sus personajes.

Tocará esperar al estreno de los nuevos episodios, previsto para el 6 de octubre en EE UU, para saber más sobre el futuro de este longevo fenómeno televisivo.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.