‘American Psycho’ y ‘Saw’ regresarán en forma de serie

The Continental no es el único gran proyecto que Lionsgate TV tiene entre manos. La serie precuela de John Wick, que ahora sabemos se centrará en la juventud de Winston (Ian McShane) solo es el elemento más llamativo de una amplia lista de proyectos con la que Lionsgate TV se plantea ampliar su prestigio y rédito económico, teniendo a Kevin Beggs al frente. Durante la misma entrevista de Deadline en la que habló de The Continental, el ejecutivo de la compañía también dejó caer que estaban trabajando en dos series centradas en los universos de Saw y American Psycho. No dio muchos más detalles, pero las posibilidades son infinitas.

“Acabamos de terminar Queridos blancos, que fue una experiencia realmente buena. Blindspotting está por llegar, American Psycho está en desarrollo… estamos explorando lo que podemos hacer en televisión con algo como la franquicia Saw y sí, hay una conversación”. Queridos blancos, en efecto, ya ha concluido el rodaje de su cuarta y última temporada (envuelta en una sonora polémica a causa de la supuesta discriminación sufrida por Jeremy Tardis), mientras que Blindspotting nace de la película del mismo título protagonizada por Daveed Diggs, cuya producción empezó en diciembre de 2020.

Son los dos proyectos más urgentes de Lionsgate TV, pero sus responsables ya están pensando en qué títulos podrían sucederles. Saw lleva años dando cuenta de sus posibilidades de expansión (al fin y al cabo es una saga que se compone hasta ahora de ocho películas, con Spiral: Saw teniendo previsto estrenarse este 21 de mayo y una décima ya en marcha), mientras que el material de partida de American Psycho se presta igualmente a este formato. La novela de la que partía la película protagonizada por Christian Bale (escrita por Bret Easton Ellis), ya era bastante episódica de por sí, por lo que no sería descabellado pensar en una sucesión de sangrientas desventuras de Patrick Bateman.

Parece, por lo demás, que ambas series tardarán lo suyo en ver la luz.