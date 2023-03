Amazon y Warner, a la conquista de la Tierra Media: ¿hay sitio para todos en esta gran batalla audiovisual?

Tras la publicación de El señor de los anillos y su éxito en las librerías, a J. R. R. Tolkien le emocionaba que su obra pudiese inspirar a otros artistas. Ignoramos, sin embargo, lo que el autor inglés hubiese pensado al ver cómo dos superpotencias de Hollywood chocan para ver cuál de las dos le saca el mayor rédito a la Tierra Media.

El pasado verano, la compañía sueca de videojuegos Embracer Group se hizo con los derechos para el cine de El señor de los anillos y El hobbit mediante la compra de Middle-earth Enterprises, la anterior tenedora. Tras esta maniobra financiera, Embracer firmó un acuerdo con Warner Bros. que abrió la puerta a nuevos filmes sobre Aragorn, Gandalf, los hobbits y compañía.

En la pequeña pantalla, mientras tanto, Amazon sigue adelante con El señor de los anillos: Los anillos de poder, el show televisivo cuya temporada inaugural se estrenó en 2022 en Prime Video. Dado que los showrunners John D. Payne y Patrick McKay han declarado tener ideas de sobra para seguir con la serie mientras haya audiencias y presupuesto, cabe esperar en el futuro un choque comparable al de un dragón con ardor de estómago y un balrog con dolor de muelas.

Jennifer Salke, la jefa de Amazon Studios, le ha quitado hierro a este posible conflicto. "Nos encanta nuestra serie origina: estamos extremadamente orgullosos de ella y es una inversión a largo plazo. Desde luego creemos que los fans tienen amor suficiente para sostenernos durante mucho tiempo", ha declarado.

Sin embargo, basta con ver los planes de los dos estudios para saber que estamos al borde de una sobredosis tolkieniana que ocupará las pantallas en menos tiempo de lo que pensamos.

Warner: Rohirrim animados y muchos spin-off

El 24 de febrero, Warner anunció su que acuerdo con Embracer Group daría lugar a nuevos largometrajes basados (o inspirados, más bien) en El señor de los anillos. New Line Cinema, la productora de la trilogía de Peter Jackson, se incorporó también a este acuerdo.

"El vasto, complejo y deslumbrante universo soñado por J.R.R. Tolkien permanece en gran parte inexplorado en el cine. La oportunidad de invitar a los fans a adentrarse más en el mundo cinematográfico de la Tierra Media es un honor", anunciaron los ejecutivos de Warner Michael DeLuca y Pam Abdy en el comunicado de rigor.

Hablando de Peter Jackson, el cineasta neozelandés y sus colaboradoras Fran Walsh y Philippa Boyens dejaron caer una posible implicación en el proyecto mediante un comunicado para Variety el 23 de febrero. "Estamos impacientes por hablar de nuevo con [Warner y Embracer] y escuchar su visión para la franquicia", declaraba el trío tras señalar que las dos empresas les habían puesto al tanto de sus planes.

Con Jackson o sin él, la primera manifestación de esta alianza será probablemente La guerra de los Rohirrim. Hablamos de un filme de animación dirigido por Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: SAC_2045) y con guion de Jeffrey Addis y Will Matthews (Cristal Oscuro: La era de la resistencia), centrado en la historia de los jinetes de Rohan y su rey Helm Cabeza de Martillo. La fecha de estreno prevista es el 12 de abril de 2024.

Esto será solo el principio, sin embargo. Tras comprar los derechos de Tolkien para el cine, Embracer Group anunció su intención de producir "películas adicionales basadas en personajes icónicos como Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel, Eowyn y otros". De modo que no es exagerado afirmar que se está cociendo una avalancha de spin-off, tal vez animados, tal vez en acción real.

Amazon: Los anillos que no cesan

Dicen Payne y McKay, los showrunners de Los anillos de poder, que tienen ideas suficientes en reserva como para rodar cinco temporadas del show. Más allá de sus planes a largo plazo, la primera de esas etapas ya se ha estrenado, y la segunda está ya en producción... aunque no la veremos hasta dentro de bastante tiempo.

Morfydd Clark (Galadriel), Robert Aramayo (Elrond) y el resto del reparto del show volvieron a los platós en octubre de 2022. Sin embargo, el ejecutivo de Amazon Studios Vernon Sanders ha declarado que sería muy optimista esperar esta nueva temporada para el año que viene: seguramente llegará a nuestras pantallas en 2024.

¿Qué hemos dicho antes que ocurrirá en 2024? Exacto: ese es el año en el que Warner tiene previsto el estreno de La guerra de los Rohirrim. Tras décadas arrastrando la fama de obra inadaptable (una reputación que llegó a su fin con la trilogía de Jackson a partir de 2001), El señor de los anillos estrenará dos versiones simultáneamente.

De momento, la primera temporada de Los anillos de poder ha tenido un presupuesto de 462 millones de dólares, mientras que el coste total de la serie podría rondar los mil millones. Recordemos, además, que el show está atrapado en vericuetos legales que le impiden recurrir directamente a las obras de Tolkien sobre el pasado de la Tierra Media (como El Silmarillion) y rodar temporadas de más de ocho episodios.

Los derechos audiovisuales de Tierra Media siempre han sido un embrollo monumental. Asimismo, la serie de Amazon tuvo críticas positivas, pero no entusiastas, y la sensación de fatiga causada por Jackson con la trilogía El Hobbit (2012-2014) está aún reciente. Ante todos estos planes para exprimir el atractivo de las novelas de Tolkien, cabe hacerse una pregunta: ¿cómo reaccionará el fandom ante una posible saturación de contenidos?

