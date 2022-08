Amazon propuso a Peter Jackson colaborar con 'Los anillos de poder', pero luego no le volvió a contactar

El gran desafío que afronta Amazon con El señor de los anillos: Los anillos de poder no es tanto hacer justicia a J.R.R. Tolkien, como conseguir medirse con el impacto pop de la trilogía de Peter Jackson. Por mucho que el director neozelandés matizara su legado a raíz de la vilipendiada saga de El hobbit, el conjunto de La comunidad del anillo, Las dos torres y El retorno del rey ostenta tanto cariño en el público que las comparaciones han sido inevitables con Los anillos de poder incluso antes de que se estrene. Algo que la misma serie de Patrick McKay y JD Payne parece no querer rehuir, como dejó claro cuando en uno de los últimos tráilers sonó un fragmento de la partitura de Howard Shore.

El que Shore haya vuelto como compositor a Los anillos de poder ha sido un rumor insistente en el desarrollo del proyecto (aparentemente desactivado ya, pues la banda sonora correría a cuenta de Bear McCreary), como también lo ha sido la vinculación del mismo Jackson. Esta ha sido aclarada por el cineasta durante una entrevista en el podcast del Hollywood Reporter, donde el firmante de King Kong ha explicado cómo de rara fue su relación con Amazon Prime en los días tempranos de desarrollo para la serie. Y es que, al parecer, la compañía de Jeff Bezos le propuso desempeñar un rol creativo en el proyecto, para de un día para otro cortar cualquier comunicación. Y hasta ahora.

“Hace unos cuatro o cinco años me preguntaron si me interesaba, así que les dije ‘¿tenéis ya los guiones?’ Porque sé lo difícil que fue escribir los guiones de las películas y no conocía a quien iba a escribir”, recuerda. “Me dijeron ‘oh, no, todavía no los tenemos pero cuando los tengamos, te los enviaremos’. Así que estuve esperando a que llegaran los guiones y nunca llegaron”. Por muy feo que fuera el desplante, Jackson dice que no le guarda rencor a Amazon, y que desea ver la serie. “No soy el tipo de persona que desee el mal. Hacer cine es difícil y si alguien hace una buena película o serie, es algo que hay que celebrar”.

“Lo único que deseo es verla como un espectador perfectamente neutral”, concluye Jackson. Ahora bien, ¿por qué Amazon no volvió a ponerse en contacto con el director? Según las palabras de Jackson llegaban a Internet, la plataforma de streaming se apresuró a publicar un comunicado dando su versión: “En nuestra búsqueda de los derechos para la serie nos vimos obligados a mantenerla separada de las películas. Sentimos el máximo respeto por Peter Jackson y la trilogía de El señor de los anillos, y nos encanta que desee ver Los anillos de poder”. El empeño por distanciarse de la trilogía (aparte de desmentido por el propio look de la serie y los tráilers) se antoja algo vago, y puede que la respuesta radique en la complicada génesis de Los anillos de poder.

Adaptar El señor de los anillos ha requerido una inversión de 250 millones de dólares, posibilitando que el equipo de McKay y Payne pueda trabajar mano con mano con Tolkien Estate, organismo a cargo de la herencia cultural del autor de El hobbit. Aquí podría estar la clave del vacío a Jackson, puesto que Christopher Tolkien (hijo del novelista, fallecido en 2020) siempre odió sus adaptaciones. “Destrozaron el libro por hacer una película de acción para personas de 15 a 25 años”, aseguró. Puede que Christopher y sus allegados hayan vetado a Jackson según Amazon iniciaba colaboración con ellos.

También hay que tener en cuenta que en el equipo de Los anillos de poder había una figura partidaria de tener al director de la trilogía con ellos, Sharon Tal Yguado, y que sin embargo esta abandonó Amazon antes de que el proyecto se concretara. Jackson se habría visto sin apoyos en Los anillos de poder, de forma que la serie siguió adelante sin él y ahora tiene pendiente su estreno en Prime Video para este 2 de septiembre.

