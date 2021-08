Amanda Seyfried recuerda a Bill Paxton: "Le echo de menos"

Además de un actor de versatilidad poco común, capaz de darle lustre a cualquier rol secundario, Bill Paxton parecía tener otro talento mucho menos frecuente en Hollywood: el de ser una buena persona. Tal vez por ello Amanda Seyfried, su compañera de reparto en la serie Big Love, le ha dedicado un homenaje tan emotivo al cumplirse cuatro años de su muerte.

En su instagram, Seyfried ha posteado una foto suya junto a Paxton, que falleció en 2011 debido a un ictus. El mensaje que acompaña a la imagen describe sentimientos que le resultarán familiares a cualquiera que haya perdido a un familiar cercano, o a un buen amigo.

"Aquí estamos Bill y yo. Organizar los miles de fotos que he guardado a lo largo de estos años ha sido divertido, la mayor parte del tiempo, pero de vez en cuando me encuentro con una que me deja desarmada", explica la actriz.

"Tuve tanta suerte de conocer a este hombre y sentir su luz cálida y brillante tan a menudo mientras interpretaba a su hija en Big Love", prosigue Seyfried. "Era maravilloso, le queríamos mucho y le echo de menos".

En Big Love, Bill Paxton y Amanda Seyfried interpretaban al patriarca y a la hija mayor, respectivamente, de un clan de mormones fundamentalistas que practican la poligamia. Un capítulo muy destacado en una carrera que llevó al actor a repartirse entre papeles de bocazas entrañable (Aliens, el regreso, Titanic Depredador 2…) y roles de villano desquiciado como el vampiro de Los viajeros de la noche.