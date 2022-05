Alycia Debnam-Carey se despide de 'Fear The Walking Dead' con un emotivo mensaje

Alycia Debnam-Carey ha sido, desde el mismo principio de Fear The Walking Dead, uno de los rostros más reconocibles de la serie de AMC. La australiana daba vida a la joven Alicia Clark en el spin-off de The Walking Dead, y durante 7 temporadas se había mantenido como uno de los personajes clave de la serie. Hasta ahora.

"Alycia Debnam-Carey ha sido una parte esencial de la serie desde el inicio, pero su final ha sido algo que hemos ido trabajando desde hace tiempo con ella", confiesa Andrew Chambliss, uno de los responsables de Fear The Walking Dead y que hace referencia a la última aparición de Alycia en la serie, el episodio Amina. En él se confirmaba que Alicia Clark había logrado seguir con vida a pesar de la infección zombie que estaba padeciendo, dejando en el aire si terminaría convirtiéndose en la criatura de la que llevaba tanto tiempo huyendo.

Fear The Walking Dead continuará con una octava temporada, pero Debnam-Carey ya no estará en ella. La propia actriz ha querido despedirse de la serie, de sus compañeros y sobre todo de los fans a través de un mensaje en redes sociales en el que contaba el viaje emocional que ha supuesto para ella a lo largo de los siete años que ha estado en la serie. "Por dónde empezar... Nunca seré capaz de expresar el viaje que ha sido trabajar en Fear The Walking Dead tanto tiempo. Me ha dado mucho", anunciaba la actriz en su Instagram.

"Ha sido el campo de entrenamiento más extraordinario como actriz donde he tenido la oportunidad de crecer y aprender. He tenido el honor de trabajar con tantas personas inspiradoras y con talento. Me ha proporcionado nuevas oportunidades, como la de dirigir, y me ha unido a fans tan increíbles que me han apoyado a lo largo del camino", continuaba Debnam-Carey. Aunque no está confirmado, distintos medios aseguran que el motivo de la salida de la actriz podría deberse a que está preparando su próxima serie, Saint X.

