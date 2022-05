Algo pasa con Patriota: tráiler final de la tercera temporada de ‘The Boys’

Durante dos temporadas hemos visto al Patriota de Antony Starr atravesando varias crisis nerviosas, con el temor añadido de que es el superhéroe más poderoso del mundo, y también un completo psicópata. No se puede pedir un adversario más temible para The Boys y el equipo que produce la serie para Amazon es consciente, hasta el punto de que Starr sea el total protagonista y haya focalizado los avances de su tercera e inminente temporada. The Boys acaba de publicar el tráiler final de esta nueva fase, y desde luego que tenemos más Patriota: siendo entrevistado para la televisión, manteniendo su fachada amable pero a punto de estallar, y acordándose de “esa mujer de la que no debió enamorarse”.

Dicha mujer es, claro, Stormfront (Aya Cash), que resultó ser una nazi psicópata y terminaba derrotada al final de la temporada anterior. Los problemas no han terminado, sin embargo, pues la formación que lidera Billy Butcher (Karl Urban) mantiene su propósito de luchar contra los superhéroes de este mundo, pudiendo haber encontrado la clave para salir victoriosos en un suero que puede darle a Butcher habilidades sobrehumanas durante 24 horas. Será una de las tramas fundamentales por la que navegue la tercera entrega de The Boys, aunque más allá de Butcher y Patriota hay que detenerse en la incorporación de Jensen Ackles como Soldier Boy: un superhéroe centenario, inspirado en Capitán América, que tampoco parece tener muy buenas intenciones.

Junto a Ackles llegan Laurie Holden como Crimson Countess o Langston Kerman como Eagle the Archer, uniéndose al nutrido reparto de una serie que, a lo largo de dos temporadas, se ha convertido en un título indispensable de Amazon. El final de la temporada anterior tuvo lugar en octubre de 2020, y cerca de un año y medio después por fin podremos ver cómo continúa la historia, a partir del próximo 3 de junio. La tercera entrega de The Boys, por lo demás, se emitirá en Amazon del mismo modo que la segunda: esto es, con un estreno de tres episodios simultáneos, y luego uno cada semana hasta alcanzar su final el 8 de julio.

The Boys se basa en los cómics del mismo título a cargo de Garth Ennis y Darick Robertson, y su salto al audiovisual viene comandado por el showrunner Eric Kripke (que ya trabajara con Ackles en Sobrenatural) secundado por Seth Rogen y Evan Goldberg en calidad de productores ejecutivos. La serie se ha convertido en un fenómeno de tal magnitud que hace algunos meses ya dio pie a una antología animada titulada The Boys Presents: Diabolical, y además Amazon prepara actualmente un spin-off ambientado en la universidad donde se forman estos superhéroes malvados. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

