Alexandra Jiménez: "Lo curioso de este oficio es que con cada nuevo proyecto te das cuenta de que no tienes ni idea"

Alexandra Jiménez (Zaragoza, 1980) lleva casi dos décadas al otro lado de la pantalla. Puede que no la recuerdes en sus primeros papeles episódicos en Compañeros o Periodistas, o que te la perdieras en la serie Tres son multitud, pero es muy probable que te conquistara con esa África cañera y sin pelos en la lengua con la que se convirtió en uno de los rostros más queridos de Los Serrano.

La zaragozana asegura que, si hay un proyecto que marcó un antes y un después en su carrera, ese fue La pecera de Eva, pero cuando uno echa un vistazo a su ficha de IMDb le cuesta quedarse con un solo papel: comedias, dramas y hasta superhéroes se entremezclan entre sus casi 60 títulos.

Entre los proyectos más destacados, además de los ya mencionados, encontramos Promoción fantasma, Requisitos para ser una persona normal, Barcelona, noche de invierno, Kiki, el amor se hace, Superlopez, 100 metros, la serie La zona o la maravillosa Las distancias.

Una de las actrices más camaleónicas (y ocupadas) de nuestra industria se estrena ahora en Netflix con El inocente, el thriller de Oriol Paulo. La historia gira en torno a Mateo (Mario Casas), un exconvicto que trata de empezar de cero con su mujer, Olivia (Aura Garrido), pero cuya nueva vida vuelve a resquebrajar con una llamada. Jiménez da vida a Lorena, una inspectora de policía que se cruzará en el camino de Mat mientras investiga un caso de suicidio.

Hablamos con la actriz sobre este nuevo proyecto, el enrevesado universo de Paulo y su irrefrenable carrera en pequeña y gran pantalla.

¿Qué te atrajo de Lorena?

Es un personaje muy complejo, diferente a lo que había hecho hasta ahora, y ha sido una oportunidad fantástica para probar algo distinto y adentrarme en una personalidad tan complicada como la que tiene esta mujer. Lo interesante de ella es que una cosa es lo que siente y otra lo que expresa. Su expresión externa es muy fría, distante. Acarrea un trauma del pasado y esto genera un bloqueo emocional muy grande en ella.

Es alguien con un sentimiento de culpa y de rabia muy grande y, a través de su autoexigencia y su perfeccionismo, busca aceptación. No se deja ser a sí misma lo que realmente es, vive encorsetada en esa imagen que ella proyecta para protegerse. Al mismo tiempo, no puede evitar sentir una gran empatía y un gran compromiso con todo lo que le rodea.

¿Cuál ha sido el mayor reto a la hora de interpretarla?

Ha sido más la dificultad de sujetar, de guardar, que la de expresar y dejar salir. La dificultad está en que no explicas al espectador. También es un papel complicado por la forma en la que se expresa. El lenguaje que se utiliza en la comisaría es un desafío porque todo lo que dice Lorena es muy relevante, pero es una manera muy técnica de hablar. El reto era que brotara de forma natural.

Lorena con la hermana Irene (Susi Sánchez) NETFLIX

Hablando de la comisaría, Lorena se mueve en un mundo de hombres. ¿Has podido hablar con alguna inspectora para preparar el papel?

No pude hablar con ninguna inspectora, pero Oriol me dio mucho material del personaje a nivel emocional, de esta doble personalidad que manifiesta: por un lado, cuando está en comisaría, y, por otro, cuando llega a casa y se quita la careta y el disfraz que la sostienen. Trabajamos más desde toda esa parte emocional que le impide expresarse tal y como es.

Si te fijas, en comisaría sobreactúa porque se siente pequeña. Hay un detalle sobre ella, los zapatos que calza, que claramente son la clave de lo que le pasa y la necesidad que tiene de manifestarse y sentirse más segura. Esos complejos que arrastra determinan su respuesta ante todo lo que la rodea.

Es tu primera vez en el enrevesado universo de Oriol Paulo.

Sí, ha sido fascinante, sobre todo porque es tan intenso y tan complejo que te obliga a no bajar la guardia en ningún momento. No me podía desprender del guion porque el puzle era muy complicado y nunca se rueda de manera cronológica. Sentía una necesidad constante de estar estudiando, de tenerlo todo muy claro.

Pero Oriol te transmite seguridad porque te da muchísimo material, no te deja sola en ningún momento y, además, genera un clima perfecto en el rodaje. Por ejemplo, ponía una música en el set y, de esa forma, todos entendíamos a qué debía sonar lo que estamos contando, cuál era el tono. Es muy buen director y un hombre inteligentísimo.

Lorena, la inspectora más perspicaz de 'El inocente' QUIM VIVES

En esta trama repleta de personajes con secretos, tu personaje es un poco como el espectador, que debe ir atando cabos para saber qué pasa.

Es muy difícil, empieza con muy poca información. Además, se le dificulta más porque hay "algo" que parece querer apartarla de la investigación. Pero esa falta de información provocará en ella más motivación para averiguar lo que está pasando. A pesar de todos sus miedos, es una mujer muy valiente y basta que se lo pongan difícil para que su implicación sea absoluta.

Conociste el éxito fuera de España con Los Serrano. ¿Estás preparada para lo que puede suponer un fenómeno de Netflix?

No lo sé, no me lo he planteado. Normalmente no pienso en el alcance que pueden tener las cosas porque realmente nunca sabes. Es todo tan sorprendente e impreciso en este trabajo que prefiero no plateármelo. Me concentro en el proceso, pero no me paro a pensar en el alcance.

En los últimos años no has parado de trabajar en proyectos muy diferentes pese a lo inestable que es el oficio de actor. ¿Cómo lo valoras?

Sí, es muy difícil, pero uno tampoco sabe muy bien de qué depende el estar trabajando más o menos. Es algo que, como hablábamos con el éxito, no me planteo demasiado. Voy paso a paso, concentrándome en cada proyecto y tratando de hacerlo lo mejor posible. Y, por supuesto, siento muchísima gratitud cada vez que llega un nuevo trabajo.

Es verdad que todavía es mayor la gratitud cuando son proyectos distintos. De repente, termino de grabar este thriller complejo y oscuro, y tengo la oportunidad de estar con Avelina Prat en su primera película, Vasil, una historia sencilla, con un tono completamente diferente. Es un lujo tener todas estas oportunidades; trato simplemente de concentrarme en cada una de ellas y sacarlas adelante de la mejor manera posible.

¿Es el encasillamiento uno de los mayores temores de un actor?

Yo creo que uno de los mayores temores de un actor es no trabajar [ríe]. Luego ya lo del encasillamiento... Pero bueno, al menos estás trabajando. Más allá de eso, lo que deseamos como actores es tener un amplio abanico de personalidades diferentes a las que representar e historias distintas que contar. Eso es a lo que aspiramos todos.

Alexandra Jiménez, de África en 'Los Serrano' a la protagonista de 'La pecera de Eva'

¿Ha habido algún proyecto que haya supuesto un punto de inflexión en tu carrera?

Ha habido muchos, pero cuando hice La pecera de Eva sí me tiré a la piscina sin saber nada. Era una serie en la que se improvisaba, donde los guiones estaban muy bien argumentados pero no dialogados y tenía mucho volumen de trabajo que sacar adelante. Al final, sumergirme en aquel mundo durante un año y medio tan intenso y trabajar de una manera tan especial con un personaje que era precioso sí que marcó un antes y un después para mí a la hora de entender qué suponía ponerse ante una cámara "manos a la obra".

Pero todos los trabajos te cambian en algo, todos te aportan algo y te abren una nueva ventana. Te das cuenta de que esto es infinito y que no dejas de aprender. Es lo curioso de este trabajo, que por mucho que vayas haciendo, cada vez que aparece un nuevo proyecto te das cuenta de que no tienes ni idea y que aún todo está por descubrir.

En ese sentido, ¿qué te ha enseñado El inocente?

Sobre todo, a no tener prisa. Normalmente, cuando contamos una historia, los actores tendemos a querer explicarla muy bien a través de lo que decimos y cómo lo decimos. Y gracias a personajes como Lorena, que se expresan de otro modo, aprendes a no tener ninguna prisa por dar explicaciones al espectador, sino que confías en que poco a poco vaya construyendo el puzle con lo que le muestras.

El inocente se estrena el 30 de abril en Netflix.