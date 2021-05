Alexander Skarsgård ficha por la tercera temporada de 'Succession'

Pese a su amplia experiencia en gran pantalla, Alexander Skarsgård le debe sin duda gran parte de su éxito internacional a la televisión. El hijísimo de Stellan Skarsgård hizo aún más popular su apellido hace más de una década en True Blood, una serie que supuso un punto de inflexión en su carrera, como él mismo reconoce.

La chica del tambor, la aclamada Big Little Lies o la reciente The Stand no han hecho sino fortalecer una carrera que también ha crecido en salas. Tras arrasar en cines con Godzilla vs. Kong y antes de volver a la taquilla con The Northman, el sueco regresa una vez más a la pequeña pantalla en una de las series más celebradas de los últimos años. Nos referimos a Succession, la ficción desarrollada por Jesse Armstrong y ganadora de dos Globos de Oro, que ha fichado a Skarsgård para su tercera temporada.

La serie de HBO está protagonizada por Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook y Kieran Culkin, entre otros, y se centra en los avatares de la familia Roy, poblada por millonarios con muy malas pulgas. Tal y como recoge EW, el sueco dará vida a Lukas Matsson, "el exitosos y conflictivo director general y fundador de una empresa tecnológica". Justo lo que los Roy necesitaban...

Recordemos que la tercera entrega arrancará con el magnate Logan Roy (Cox) en una posición peliaguda después de que su hijo Kendall (Strong) le tendiera una emboscada al final de la anterior temporada. La guerra civil familiar está garantizada en los nuevos episodios, y no parece que la aparición del personaje de Skarsgård vaya a facilitar las cosas a los protagonistas.