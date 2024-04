'Alas de sangre' en Prime Video: todo sobre la adaptación del fenómeno literario que va a superar a 'Juego de tronos'

Hubo un tiempo, hace poco más de una década, en que las librerías estaban a rebosar de distopías y fantasías young adult, y la pantalla se nutría de sus bestsellers. Los millennials, que ya se habían devorado toda la magia de Harry Potter o El señor de los anillos, caían en ese agujero negro épico para acompañan a una nueva tanda de héroes (y sobre todo heroínas) en sus cruzadas en mundos represivos.

Para muchos, la rebelión empezó con Katniss Everdeen desafiando al Capitolio en Los juegos de hambre (2012). Los más fieles a la causa, siguieron también a Tris Prior rompiendo facciones en Divergente (2014), a Clary Fray adentrándose en el universo de Cazadores de sombras (2013) y a tantos otros (El corredor del laberinto -2014-, La huésped -2013-).

Todos esos títulos dieron el salto a la gran pantalla con adaptaciones mejor o peor recibidas por su fandom. Para colmo, mientras Katniss lanzaba sus flechas en las salas, los espectadores se rendían a la guerra dinástica en pequeña pantalla con Juego de tronos (2011).

Ahora, hay una nueva tanda de sagas a medio camino entre la fantasía distópica y la ciencia ficción, que pronto pasarán al audiovisual. Entre ellas, la franquicia juvenil que más ha enganchado a los lectores es Empíreo, de Rebecca Yarros, compuesta de momento por dos novelas: Alas de sangre y su secuela, Alas de hierro.

Prime Video ya prepara una serie basada en el fenómeno literario de Yarros, que arrancará adaptando Alas de sangre. Esta ambiciosa apuesta a medio camino entre Juego de tronos y Divergente ya es un éxito comparable al de cualquiera de las distopías mencionadas.

¿De qué trata Alas de sangre? ¿A qué viene este fanatismo? ¿En qué fase se encuentra la producción que adaptará su historia? A continuación, te damos todos los detalles sobre tu próxima ficción de referencia.

'Alas de sangre': sinopsis

Alas de sangre tiene todos los ingredientes para triunfar dentro del género fantástico con toques distópicos: un reino en guerra, una ciudad dividida según la profesión de cada individuo, las heridas de un alzamiento rebelde aún sin cicatrizar, provincias sublevadas, una amenaza en las fronteras y hasta dragones.

En sus primeras páginas, la trama nos traslada hasta la escuela de guerra Basgiath, donde Violet Sorrengail está a punto de jugarse la vida atravesando el parapeto letal que la conducirá al cuadrante de jinetes. Durante su primer año como cadete, deberá luchar por convertirse en jinetes y vincularse con un dragón.

Basgiath se divide en cuatro cuadrantes: jinetes, sanadores, escribas e infantería. La protagonista se ha pasado toda su vida preparándose para ser parte del cuadrante de escribas, como su padre, pero su madre, la general Lilith Sorrengail, la ha obligado a cambiar de planes.

Así, a la protagonista le toca hace frente a todos los peligros que esconde el cuadrante de jinetes, donde el leitmotiv es 'graduarse o morir': le esperan pruebas letales, competidores dispuestos a acabar con su vida, dragones gigantes que echan humo y poderes que se descontrolan.

Pero aquí no acaba el peligro ya que los jinetes se forman para defender una Navarre en riesgo constante. Para entenderlo, conviene dar una breve lección de geografía: el continente en el que tiene lugar Alas de sangre se divide en los reinos de Navarre y Poromiel.

Basgiath se sitúa en Navarre, aunque Tyrrendor es la provincia mas extensa del reino y la única que ha intentado separarse. Tras la rebelión reciente, los oficiales rebeldes fueron ejecutados y sus 107 hijos fueron marcados con la reliquia de la rebelión y obligados a probar su lealtad sumándose al cuadrante de los jinetes.

En Poromiel, están los enemigos que amenazan las fronteras de Navarre y sus protecciones: se trata de grifos, criaturas mitad león, mitad águila que sufren en altitudes elevadas; y sus pilotos.

'Alas de sangre': personajes principales

Violet Sorrengail, la protagonista, es una joven de 20 años de apariencia frágil y una característica melena acabada en puntas plateadas. Ávida lectora y fanática del folklore, recita de memoria la historia de Navarre para tranquilizarse cuando está nerviosa. Pese a ser el eslabón más débil entre los cadetes de primer año, su astucia la hará destacar y sobrevivir.

Curiosamente, la autora Rebecca Yarros ha reconocido que Violet se inspira en ella y en la enfermedad crónica que sufre, similar al síndrome de Ehlers-Danlos, que afecta a la movilidad de sus articulaciones y que le provoca frecuentes roturas y luxaciones.

Junto a la protagonista, tenemos a dos pretendientes con los que conforma un triángulo amoroso. Por un lado, está Xaden Riorson, líder del Ala Cuatro al que pertenece Violet e hijo del líder de la rebelión Fen Riorson. Se trata del jinete más poderoso y temido del cuadrante, con la habilidad de controlar las sombras, y que, en principio, podría suponer una amenaza para la protagonista.

Por otro lado, está Dain Aetos, hijo de militar, líder de pelotón bajo las órdenes de Xaden y amigo de la infancia de Violet. Puede ver los recuerdos recientes de quien toca, un don muy valorado y secreto en Navarre. ¿Su defecto? Que sobreprotege a la protagonista e insiste en alejarla del cuadrante de jinetes por miedo a perderla.

'Alas de sangre': personajes secundarios y dragones

Cuando uno entra al cuadrante de jinetes, ese por el que han pasado los hermanos de Violet (Brennan, fallecido en batalla, y Mira, ahora teniente), se enfrenta a todo tipo de desafíos físicos como duelos en esteras, un guantelete mortal y la Trilla en la que vincularse con un dragón.

Pero si además te apellidas Sorrengail, muchos querrán matarte, como los hijos de los rebeldes asesinados por tu madre que buscan venganza. También te tocará lidiar con cadetes que te consideran un lastre, como Jack Barlowe. Por suerte, tampoco te faltarán aliados como Rhiannon Matthias, Ridoc Gamlyn, Sawyer Henrick o Liam Mairi.

Después de la Trilla, si tienes la fortuna de vincularte con algún dragón, crearás con él una conexión que te permitirá canalizar su poder, y también escucharás sus pensamientos y podrás comunicarte con la criatura.

Entre los dragones a destacar, y sin hacer spoilers, os adelantamos algunos nombres que conviene recordar: Tairn, un dragón negro Cola de Maza muy inteligente y letal; Andarna, una Cola de Plumas joven y pizpireta; y Sgaeyl, una dragona Azul Cola de Daga y la despiadada pareja de Tairn, vinculada a Xaden.

'Alas de sangre': la serie de Prime Video

A finales de octubre de 2023, los medios norteamericanos, entre ellos Variety, anunciaban que Amazon MGM Studios estaba desarrollando una serie de Alas de sangre. Cabe destacar que Amazon firmó el acuerdo para la adaptación en diciembre de 2022, meses antes del lanzamiento de Alas de sangre.

Amazon y Outlier Society, la productora de Michael B. Jordan, se hicieron no solo con los derechos de la primera entrega de la franquicia, sino también con los de Alas de hierro, su secuela, y con los de los tres libros restantes que completarán este universo de cinco novelas conocido como Empíreo.

De momento, Amazon no ha dado más detalles sobre el punto en el que se encuentra la apuesta televisiva. No hay equipo ni elenco confirmados, por lo que la serie aún podría tardar en llegar. Eso sí, los fans de las obras ya han empezado a proponer actores para que den vida a los protagonistas y se ha repetido el nombre de Danielle Rose Russell (Legacies) para interpretar a Violet.

Yarros firmará como productora ejecutiva de la serie, aunque no formará parte del equipo de guionistas. Liz Pelletier, de Entangled Publishing, y Liz Raposo, de Outlier, también producen. En una entrevista para Variety, Yarros ha afirmado que se se siente segura dejando su mundo literario en manos de Outlier debido a lo inclusiva que es la productora: "Sabía que respetaría la diversidad en el elenco". Recordemos que la escritora ha defendido la variedad de razas en su saga, confiemando que Xaden es una persona de color.

Aunque no puede dar detalles sobre la ficción y ni siquiera está involucrada en el proceso de casting, la autora sí que promete que el show tendrá un reparto diverso: "Voy a confiar en que traerán a las personas correctas cuando empiecen con las audiciones. Y después esperaré que encajen con sus descripciones en el libro".

'Alas de sangre' y su secuela, 'Alas de hierro'

Suspense, fantasía, acción, romance, dragones... Este bestseller lo tiene todo para triunfar en pantalla, al igual que todas sus continuaciones, con las que se expandirá aún más el universo de Empíreo.

Recordemos que la primera novela salió a la venta en mayo del año pasado en EE UU y su secuela no llegó hasta noviembre (febrero de 2024 en España). Actualmente, ambas obras acumulan más de 6 millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Su tercera entrega, Onyx Storm, saldrá a la venta el 21 de enero 2025 en inglés.

En su encuentro con Variety, Yarros ha adelantado que va a frenar el ritmo de trabajo: "Voy a parar un poco, lo suficiente para estar sana. Creo que he escrito como 851.000 palabras en 15-18 meses, estoy agotada. Quiero entregar los mejores libros posibles, así que necesito dormir un poco. Estaré escribiendo, pero necesito escribir y dormir, no solo escribir. Estamos frenando un poco, no saldrán cada seis meses".

Alas de hierro, la segunda entrega de la saga, ha repetido el éxito de su antecesora, provocando colas y colas de gente en las entradas de las librerías para hacerse con un ejemplar. El segundo volumen trae consigo mayores amenazas para Violet en su segundo año en Basgiath tras haber finalizado Alas de sangre con la revelación de un secreto que ha derrumbado todas las creencias de la protagonista.

A la espera de saber más detalles sobre la adaptación de Prime Video, la saga Empíreo se confirma como el fenómeno literario del momento, un triunfo del young adult comparable a Los juegos del hambre y sus herederas, justo lo que una nueva generación de fans de las distopías fantásticas y épicas necesitaba. ¿Será capaz de superar incluso a Juego de tronos?

