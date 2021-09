Ajedrez, coronas y cosas de brujas: así será la ceremonia de los Emmy 2021

En la ceremonia de los Emmy de 2020 no hubo ni público ni alfombra roja, y todos los nominados tuvieron que aguardar desde casa la resolución de cada categoría. El motivo fue, claro está, la crisis del coronavirus: la misma que según las previsiones estaría lo suficientemente contenida como para que la siguiente edición anticipara una posible vuelta a la normalidad. Pero no ha podido ser. El incremento de contagios producto de la variante Delta ha exigido un cambio de planes, según el cual la gala se desarrollará al aire libre, en el Microsoft Theater de Los Ángeles, y con acceso restringido. Esto es, que solo podrán asistir cuatro representantes por cada equipo nominado, y los medios tendrán una presencia testimonial.

Las nominaciones que cada año expide la Academia de las Artes y las Ciencias de la Televisión de EE.UU., destinadas a seleccionar lo mejor del año seriéfilo, fueron desveladas el pasado mes de agosto, antes de que se produjera este cambio de planes. El día 30 de este mismo mes los votantes se reunieron para tomar las decisiones cuyos resultados veremos en la gala, que se celebra finalmente en la madrugada del 19 al 20 de septiembre. Constituye su 73ª edición, y mientras que en EE.UU. será emitida por CBS aquí en España podremos verla a través de Movistar+, concretamente en Movistar Series. A las 22:00 del día de hoy comenzará la programación especial por los Emmy, y a partir de las 2:00 del lunes comenzará la retransmisión desde Los Ángeles.

Pero no todos los premios serán decididos en el marco de la gala (presentada por el humorista Cedric The Entertainer), puesto que las categorías de los Emmy son tantas y tan heterogéneas que su entrega se suele dividir en dos semanas y varios eventos. La que tiene lugar esta madrugada es la de los Primetime Emmy, correspondientes a las categorías principales, mientras que el fin de semana pasado, a lo largo de tres galas, fueron fallados los Creative Emmy Awards. Según su palmarés, se puede empezar a anticipar qué nos espera en esta gala, y qué títulos y estrellas son los aspirantes más serios a llevarse una estatuilla.

Olivia Colman y Tobias Menzies en 'The Crown' Netflix

El liderazgo de Netflix y Disney+

Una vez se entregaron los Creative Emmy Awards, quedó confirmado el liderazgo de Netflix. El gigante de streaming ya ha conseguido 34 estatuillas, mientras que Disney+ le sigue a bastante distancia con 13. Más allá de la colosal preeminencia de Netflix, lo de la plataforma de streaming de la Casa del Ratón tiene bastante mérito dada su juventud, que no le ha impedido acaparar categorías gracias fundamentalmente a Bruja Escarlata y Visión (que ya ha conseguido tres premios) y al fenómeno The Mandalorian, que ha vuelto a salir victoriosa con sus efectos especiales y su banda sonora de Ludwig Göransson, tal y como pasó en 2020.

Volviendo a Netflix, de entre todos los galardones obtenidos en los Creative Emmy Awards destacan los correspondientes a sus dos series estrella: The Crown y Gambito de dama. La prestigiosa ficción a cargo de Peter Morgan ya ha ganado los premios a Mejor reparto, Mejor fotografía, Mejor montaje y Mejor actriz invitada para Claire Foy, que volvió a encarnar a la reina Isabel II en un flashback de la cuarta temporada. Aun con estos honores en su haber, The Crown puede aspirar a mucho más en los Primetime Emmy, siendo una de las ocho nominadas a Mejor serie dramática y teniendo una enorme presencia en las categorías interpretativas, ascendiendo su número de nominaciones a 24.

Así, The Crown compite por partida doble en Mejor actriz principal (disputándose el premio Olivia Colman y Emma Corrin), Mejor actor principal para Josh Connor, Mejor actor de reparto para Tobias Menzies, Mejor guion para Peter Morgan, Mejor dirección tanto para Benjamin Caron como para Jessica Hobbs y Mejor actriz de reparto con tres oportunidades distintas: Emerald Fennell, Helena Bonham Cartar y Gillian Anderson. Siendo su cuarta temporada la que ha obtenido más resonancia mediática, y sumándolo a las victorias conseguidas en los Globos de Oro, no es de extrañar que The Crown parta como una de las grandes favoritas, y tenga considerables opciones en cada categoría.

Aún así, esta holgada presencia no amilana a la otra gran serie de Netflix del año: Gambito de dama, que compite en la categoría de serie limitada. La ficción a cargo de Scott Frank se llevó nueve premios en los Creative Emmy Awards (correspondientes a Mejor reparto para serie limitada, Mejor fotografía, Mejor vestuario, Mejor maquillaje, Mejor diseño de producción, Mejor banda sonora, Mejor edición de sonido y Mejor mezcla de sonido), y aspira a repetir victoria como Mejor serie limitada paralelamente a las distinciones interpretativas para Anya Taylor-Joy (como actriz protagonista), Moses Ingram (como actriz de reparto) y Thomas Brodie-Sangster (como actor de reparto).

El liderazgo de Netflix es, por tanto, indiscutible, pero ciñéndonos al número de nominaciones por serie sorprende la posición de The Mandalorian y Bruja Escarlata y Visión. La primera serie en acción real de Star Wars parte con el mismo número de candidaturas que The Crown (24), mientras que la serie de Marvel ha sorprendido a propios y extraños con 23. Entre las categorías de The Mandalorian destaca la obvia de Mejor serie dramática, en conjunción a Mejor actor de reparto (Giancarlo Esposito), Mejor dirección (Jon Favreau), Mejor guion (siendo candidatos tanto Dave Filoni como el citado Favreau) y Mejor actor invitado, que se disputan Timothy Olyphant y Carl Weathers.

En cuanto a Bruja Escarlata y Visión, a los premios de Mejor vestuario, Mejor diseño de producción y Mejor canción original por el pegadizo tema Agatha All Along podrían unírsele en las próximas horas el de Mejor actriz para Elizabeth Olsen, Mejor actor para Paul Bettany, Mejor actriz de reparto para Kathryn Hahn y, claro, Mejor serie dramática.

Paul Bettany y Elizabeth Olsen en 'Bruja Escarlata y Visión' Disney+

Las otras protagonistas

Otro título que destaca a cuenta del número de nominaciones y la cantidad de categorías en las que aparece es El cuento de la criada, que además de estar nominada a Mejor serie dramática opta a conseguir el premio a Mejor actriz protagonista con Elisabeth Moss, Mejor actor de reparto a disputar entre O.T. Fagbenle, Max Minghella y Bradley Whitford, y Mejor actriz de reparto entre Ann Dowd, Yvonne Strahovsky, Samira Wiley y Madeline Brewer. También hay que mencionar la presencia de Pose (debido a que compite con su última temporada) como posible Mejor serie dramática, Mejor actor para Billy Porter y Mejor actriz para Mj. Rodríguez.

En líneas generales, todo apunta a que los premios de la noche se repartirán entre The Crown, The Mandalorian, Bruja Escarlata y Visión, Gambito de dama, Ted Lasso (que arrasa en las categorías interpretativas de serie de comedia, encabezadas por Jason Sudeikis) y, en un sorprendente giro de acontecimientos, Hamilton. La versión filmada del musical de Broadway estrenada en Disney+ compite en el ámbito de Mejor actor (para Lin-Manuel Miranda), Mejor actriz de reparto (para Renée Lise Goldsberry y Phillipa Soo) y Mejor actor de reparto (para Daveed Diggs, Jonathan Groff y Anthony Ramos).

Es posible, por otro lado, que una de las categorías que reciba más atención mediática será la de Mejor actor de reparto en serie dramática, debido a la presencia entre los nominados del recientemente fallecido Michael K. Williams. El actor de Territorio Lovecraft (serie que ya obtuvo en los Creative Emmy Awards el premio a Mejor actor invitado para Courtney B. Vance) comparte categoría con John Lithgow (por Perry Mason), Tobias Menzies de The Crown y los tres actores de El cuento de la criada aunque, dado que las votaciones se cerraron al terminar septiembre, su muerte no tiene por qué facilitar esta victoria.

Por último, insistir en la fuerza de Netflix gracias a la inclusión de Los Bridgerton en la categoría líder de Mejor serie dramática, donde compite con The Boys, The Crown, El cuento de la criada, Territorio Lovecraft, The Mandalorian, Pose y This is Us. La plataforma lleva todas las de ganar, al mismo tiempo, en lo relativo a Mejor serie limitada gracias al fenómeno Gambito de dama, enfrentándose a Bruja Escarlata y Visión, Mare of Easttown, Podría destruirte y El ferrocarril subterráneo. Dentro de la otra gran categoría, Mejor serie de comedia, encontramos a Black-ish, Cobra Kai, Emily en París, Hacks, The Flight Attendant, El método Kominsky, Pen15 y, claro está, Ted Lasso.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.