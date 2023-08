Qué es el Ojo de Sión: 'Ahsoka' complica la galaxia de 'Star Wars' con este nuevo concepto

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE AHSOKA]

La Galaxia Lejana sigue expandiéndose capitaneada por el Jedi con sombrero de cowboy Dave Filoni, ideólogo de la segunda edad dorada de la saga con sus series animadas y en acción real. El creador recupera ahora a uno de sus personajes más icónicos, Ahsoka Tano, en Ahsoka, la ficción que sirve como continuación de Star Wars Rebels.

Rosario Dawson se pone al frente del spin-off de The Mandalorian para emprender la búsqueda de Ezra Bridger (Eman Esfandi), el padawan rebelde de la tripulación de la nave Fantasma que lideró la revolución durante la rebelión inicial contra el Imperio Galáctico.

Rebels concluyó con la desaparición del Almirante Thrawn (Lars Mikkelsen) junto al aprendiz de Jedi tras ser arrastrados al hiperespacio por unos purrgils justo después de la liberación de Lothal. Así, Ahsoka reúne a parte de los miembros del Fantasma para buscar a Bridger y evitar la guerra que causaría el regreso de Thrawn.

En sus dos primeros episodios, ya disponibles en Disney+, la serie ha sentado las bases para la misión, presentando a los protagonistas que buscan a los desaparecidos, y ha introducido un nuevo concepto imprescindible para alcanzar su paradero: el Ojo de Sión.

El camino a Peridea en 'Ahsoka'

Fotograma de 'Ahsoka' Cinemanía

Ahsoka arranca con la togruta en posesión de una esfera que contiene el mapa con el que encontrar a Ezra. Ese mismo que Lady Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto), Hermana de la Noche y aliada de Thrawn, quiere recuperar para liberar a Thrawn de su destierro.

La protagonista consigue desbloquear el artefacto con ayuda de Sabine Wren (Natasha Liu Bordizzo), rebelde mandaloriana y su ex-padawan, pero Baylan Skoll (Ray Stevenson) y Shin Hati (Ivanna Sakhno), Jedis que trabajan para Morgan, les arrebatan el mapa antes de que puedan descifrarlo.

Lo que sí que le da tiempo de descubrir a Sabine es que el mapa muestra dos galaxias: la suya y otra desconocida en la que se encontrarían Ezra y Thrawn. Por su parte, Morgan averigua que el punto de inicio en su galaxia para conectar con la otra está en el planeta Seatos.

Allí se desplazan los antagonistas y, a través de una construcción que activa la orbe, observan una línea que muestra el camino que une las dos galaxias. Baylan Skoll lo llama "el camino a Peridea" y recuerda que se trata de una leyenda sobre la que hablaban los niños Jedi, una fantasía que, sin embargo, parece ser muy real.

El Ojo de Sión en 'Ahsoka'

Ojo de Sión en 'Ahsoka' Cinemanía

Para llegar a esa segunda galaxia desconocida a la que Ezra y Thrawn habrían ido a parar, Morgan y sus aliados se hacen con un hipermotor de la Nueva República a través de espías afines al Imperio que trabajan en Corellia. El cometido del propulsor es generar hipervelocidad para impulsar a una nave a saltar al hiperespacio.

En la ficción, este hipermotor se suma a una estructura flotante con forma de aro, llamada Ojo de Sión. Pese a que los personajes no dan muchas pistas sobre en qué consiste exactamente este nuevo concepto y su funcionamiento, Morgan asegura que, con el Ojo de Sión completo, podrán sacar a Thrawn del exilio.

Así, esta especie de portal o nave todopoderosa es clave para que los protagonistas de Ahsoka lleguen a Thrawn y Bridger. Pero además comparte nombre con cierto Sith brutal e inmortal.

El ojo de Sión y Darth Sion

Darth Sion Cinemanía

Para complicarlo todo aún más, el Ojo de Sión parece estar relacionado con un personaje del videojuego Knights of the Old Republic II: The Sith Lords (2004), un Sith zombi conocido como Darth Sion o Señor del Dolor que aterrorizó el espacio durante la Guerra Civil Jedi.

Este Sith que se alimentaba del rencor hizo uso del Lado Oscuro de la Fuerza para revivir tras ser vencido en la Gran Guerra Sith, pero el precio a pagar fue un físico desfigurado. Llamaba especialmente la atención uno de sus ojos, totalmente blanco y agrietado, de ahí que el personaje pueda haber inspirado el nombre del Ojo de Sión en Ahsoka.

En el juego, era uno de los enemigos a los que había que enfrentarse antes de llegar a Darth Kreia. Era prácticamente inmortal ya que se regeneraba una y otra vez, y la forma de derrotarlo pasaba por lograr que se rindiera tras hacerle ver lo que había sacrificado por la vida eterna.

Algunos usuarios (vía Games Radar) aseguran que el episodio 2 de Ahsoka esconde otra referencia al videojuego que demostraría que, efectivamente, este ha servido de inspiración para la apuesta televisiva: en los astilleros de la Nueva República en Corellia, Ahsoka y Hera Syndulla (Mary Elizabeth Winstead) preguntan por los droides asesinos HK, parte de la nave el halcón de ébano en el juego.

Tocará esperar para saber si Darth Sion está de alguna forma ligado a la trama de la nueva serie de Star Wars o, simplemente, se trata de un guiño al Sith imbatible. Sea como fuere, la misión para encontrar a Ezra y evitar el retorno de Thrawn promete seguir expandiendo la saga hasta donde Dave Filoni quiera (o le dejen).

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.