'Agencia Lockwood': ¿Por qué usan espadas los cazafantasmas de Netflix?

La serie Agencia Lockwood, estrenada con una promoción prácticamente inexistente en Netflix, adapta una saga de novelas de fantasía juvenil del escritor británico Jonathan Stroud donde los fantasmas merodean entre nosotros y tienen la capacidad de matar a quien tocan. Excepto a los niños y adolescentes, a quienes la sociedad ha organizado en agencias de combate que hacen frente a los espectros con armas como el hierro, la plata o la sal.

Todo esto nos lo cuentan los magníficos títulos de crédito iniciales de la serie, comandada por Joe Cornish -director de dos películas juveniles tan estupendas como Attack the Block (2011) y El niño que pudo ser rey (2019), cuyo inteligente mezcla de aventura e ironía se mantiene también en Agencia Lockwood-, quien también ha escrito y dirigido el primer y último capítulos de la temporada.

Tanto ahí como en los libros originales de Stroud se justifica pragmáticamente con su composición de hierro forjado el empleo contra los espectros de un arma tan poco habitual como las espadas, pero con Cornish en la ecuación parece razonable pensar que hay algo más. Curiosamente, tanto Attack the Block como El niño que pudo ser rey incluyen escenas con espadas; una katana samurái en la primera, nada menos que la legendaria Excalibur en la segunda.

Por qué espadas

Ver a Cameron Chapman (Anthony Lockwood), Ruby Stokes (Lucy) o Ali Hadji-Heshmati (George) usar espadas para enfrentarse contra espíritus no corpóreos no deja de resultar irónico, pero a la vez también es una imagen tremendamente eficaz y atractiva. Mucho más elegante y estilizada que esos incómodos equipos de protones con los que cargan a la espalda los protagonistas de Los cazafantasmas.

¿Pero por qué Joe Cornish suele poner a sus personajes a luchar con espadas en vez de recurrir a las armas de fuego? El director británico ha abordado el tema en una entrevista con SlashFilm, donde explica que su afinidad por las armas blancas viene de lejos. Concretamente, desde que iba a clases de esgrima en el instituto.

"Sencillamente me encantan las espaldas. Pueden ser bastante letales, pero también tienen algo romántico y estiloso. Necesitas cierta habilidad para usarlas, no es como simplemente apuntar una pistola hacia alguien y disparar", razona Cornish.

"Además, soy de Londres, donde no hay tantas pistolas [como en EE UU]. Por suerte tampoco tenemos tantas espadas, pero me parece una manera elegante de luchar. Ver a chavales con espadas en la mano no da tanto mal rollo como si fuera lo mismo con pistolas", concluye.

