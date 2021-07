Agatha Harkness volverá muy pronto al MCU, según Kevin Feige

El MCU está dando cada vez mayor juego a personajes secundarios. Con muchos de los superhéroes originales ya fuera de juego, están siendo los rostros menos conocidos los que se están ganando el amor de los fans. Ahí está el Mobius M. Mobius de Owen Wilson en Loki o la reciente Yelena Belova de Florence Pugh en Viuda Negra. Pero si hay un personaje que ha brillado sobre el resto y se ha adueñado de la obra de la que formaba parte (nunca mejor dicho), ésa es la Agatha Harkness de Kathryn Hahn en Bruja Escarlata y Visión.

"Mucho antes de Bruja Escarlata y Visión, en Marvel Studios ya éramos muy fans de Kathryn Hahn. Un día tuvo una reunión con nosotros y justo andábamos buscando a alguien para hacer el papel de Agatha...", explica Kevin Feige, el gran jefe de Marvel Studios, sobre la coincidencia de dar con la actriz en el momento adecuado. Al ser preguntado por Hahn y un posible regreso de Agatha Harkness al MCU, Feige lo tiene claro: "Algún día. Algún día muy pronto".

Sin embargo, los fans ávidos de más Agatha Harknes all along puede que tengan que esperar algo más de la cuenta. Las cosas de palacio van despacio y con Marvel no es distinto, si acaso es aún más despacio, como afirma el propio Feige dentro de su entrevista a Rotten Tomatoes: "De momento podréis ver a Hahn en Puñales por la espalda 2, pero en lo que respecta al MCU, no puede volver demasiado pronto", aclaraba el productor mientras repasaba toda la fase 4 de Marvel.

