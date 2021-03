Adrien Brody será el entrenador de los Lakers Pat Riley en una nueva serie de HBO

En diciembre de 2019 HBO confirmó estar al cargo de una serie basada en la época de mayor esplendor de Los Angeles Lakers. Aún no tenía título, pero sí un planteamiento suficiente para hacer salivar a los fans del baloncesto: la ficción recorrería la trayectoria del equipo durante la llamada “Era Showtime”, cuando los Lakers estuvieron comandados por el entrenador Pat Riley y ganaron cuatro campeonatos a lo largo de los años ochenta. En las últimas semanas el proyecto ha ido tomando forma, y ya cuenta con un reparto para refrendar aún más sus atractivos.

Su último fichaje, del que se hace eco Variety, es el de Adrien Brody. El actor de El pianista o La delgada línea roja será el encargado de interpretar a Pat Riley, uniéndose a un espectacular cásting donde ya encontramos a Jason Clarke (La noche más oscura) como el jugador Jerry West, a John C. Reilly como Jerry Buss (dueño de los Lakers), a Quincy Isaiah como Magic Johnson y a Solomon Hughes como Kareem Abdul-Jabbar. La serie desarrollará un épico retrato sobre “un equipo que definió una era, tanto dentro como fuera de la cancha”, y profundizará en los secretos de esta reverenciada dinastía deportiva.

El showrunner de la serie es Max Borsenstein y cuenta como padrino con Adam McKay (director que ahora mismo rueda para Netflix Don’t Look Up), encargándose de dirigir el piloto y de labores de producción. Dentro de televisión ya hemos visto antes a Adrien Brody interviniendo en Peaky Blinders, y ahora mismo tiene pendiente el estreno de La crónica francesa: la nueva película de Wes Anderson que vio retrasado su estreno fijado en 2020 a causa de la crisis del coronavirus, y que aún no ha recibido nueva fecha.