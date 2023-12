Adiós a 'Élite': los actores de la serie de Netflix se despiden tras rodar la última temporada

La octava temporada de Élite será la última de una de las series más longevas de Netflix y, sobre todo, su mayor éxito de creación propia en español (La casa de papel no cuenta). Desde su estreno en octubre de 2018, la serie creada por Carlos Montero y Darío Madrona ha enganchado a la audiencia global de la plataforma con las lúbricas y criminales aventuras de sus protagonistas, estudiantes del exclusivo instituto Las Encinas.

Pero todo llega a su fin. Incluso una serie que ha alcanzado la proeza de completar ocho temporadas en Netflix. El pasado 20 de diciembre concluyó el rodaje de la octava y última tanda de episodios, cuyo estreno se espera para 2024, y entonces llegó el momento de las despedidas.

Valentina Zenere, Omar Ayuso, Carmen Arrufat, Mirela Balic y otras estrellas del exitoso culebrón de instituto de la plataforma de streaming han compartido sus emotivas lágrimas de adiós y agradecimiento a sus compañeros, equipo creativo y técnico de Élite, mientras se abrazan y dan emotivos discursos de despedida.

"Esto ha sido de lo más bonito de mi vida, os lo juro", dice Gleb Abrosimov, Eric en la ficción, visiblemente emocionado y entre lágrimas. Mirela Balic, otra incorporación de la séptima temporada, donde comenzó a interpretar a Chloe, afirma que haberse incorporado a la familia Élite y haber sido aceptados tal y como son fue un regalo. André Lamoglia, que interpreta a Iván, recalca que "fueron cuatro temporadas, tres años, vine de Brasil para estar aquí y me habéis hecho sentir en casa".

La argentina Valentina Zenere, Isadora en la ficción, también incide en ese aspecto: "Ninguno de nosotros es de acá, tenemos muy lejos a nuestra familia, a nuestros amigos, duele mucho estar lejos... (....) Élite me llegó en un momento de mi vida que yo no estaba confiando en mí, y todos ustedes lo hicieron, me dieron un lugar, me hicieron sentir importante, que valgo, que tengo talento, y me dieron las ganas de seguir trabajando cada vez más duro, y, sobre todo, una casa".

"Qué viaje tan heavy. Qué suerte. Yo juraba que no iba a llorar pero joer no he parado", ha publicado Carmen Arrufat, la intérprete de Sara, en una publicación de Instagram con más fotos de la despedida.

Omar Ayuso, el más veterano del grupo (presente en todas las temporadas de la serie menos en la sexta), también ha sido uno de los más sensiblemente afectados y agradecido inmensamente a todos sus compañeros.

"Gracias por quererme así de bien, por hacérmelo tan fácil. Gracias por verme, entenderme y respetarme, por esperarme cuando lo necesité. Por inculcarme la importancia de ser un buen compañero, por convertiros en mis primeros referentes, por enseñarme a amar el cine a través de las personas que lo hacen. Gracias por todas las curitas de humildad y las palabras honestas en los momentos complicados. Gracias por hacerme mayor. Gracias por dejarme conoceros. Gracias por estos casi 7 años de nuestras vidas. Toda una vida", ha escrito en Instagram.

