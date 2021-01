Además de la película, la última temporada de ‘Peaky Blinders’ podría dar pie a nuevas series

Peaky Blinders ha sido la ficción criminal más seguida de los últimos tiempos, producida originalmente por la BBC pero habiendo incrementado su éxito cuando sus capítulos se incorporaron al catálogo de Netflix. Sin embargo, y como ha ocurrido con otras muchas series, la crisis del COVID-19 ha echado a perder sus planes inmediatos de rodaje: no solo habiendo pospuesto durante varios meses el rodaje de su próxima temporada, sino también conduciendo a que la sexta sea la última de la que vaya a componerse la serie. Peaky Blinders, contrariamente a la idea original de sus guionistas, no tendrá séptima temporada, y la historia llegará a su fin en los próximos capítulos.

No obstante, y al poco de que conociéramos esta noticia, su creador Steven Knight aseguró que la trama “continuaría de alguna forma” una vez finalizada la sexta temporada. Horas después el mismo Knight confirmó que Peaky Blinders tendría película para atar los cabos sueltos tras la serie y ahora, durante una entrevista con Variety, revela que su ambición va más allá de ahí. Una vez estrenada la película, así las cosas, la historia de Peaky Blinders podría continuar a través de nuevas series… que Knight se resiste a considerar spin-offs.

“Estamos desarrollándola. Es una idea completamente formada con un principio, un desarrollo y un final”, afirmaba en lo relativo a la película. “Creo que será una conclusión adecuada para la historia que hemos contado hasta ahora, pero a partir de ella habrá cosas que yo no llamaría spin-offs, sino otras series de televisión que con suerte seguirían contando la historia de otras partes de esa sociedad y de esa familia”. De forma similar a lo ocurrido con The Walking Dead, el universo de Peaky Blinders seguiría siendo explorado a través de series de nueva hornada, aunque aún es algo que dista de estar confirmado, y no se puede asegurar que Knight esté a cargo de todo.

Se da el caso de que el creador de Peaky Blinders es un hombre muy ocupado estos días. Al margen del rodaje de la sexta y última temporada de Peaky Blinders, que está teniendo lugar estos días sin fecha de estreno confirmada, ha escrito el guion de Spencer, película sobre Lady Di que dirigiría Pablo Larraín y protagonizaría Kristen Stewart. También está involucrado en SAS: Rogue Heroes (film que recrea las andanzas de las fuerzas especiales británicas destinadas en África durante la Segunda Guerra Mundial) y tras adaptar a Charles Dickens en el Cuento de Navidad que protagonizaron Guy Pearce y Andy Serkis volvería a hacerlo con Grandes esperanzas, nueva miniserie a cargo de BBC y FX.