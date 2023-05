Quién es Adele James, la actriz de la controvertida serie 'La reina Cleopatra' de Netflix

En una apuesta por una imagen diferente de la monarca egipcia Cleopatra, Jada Pinkett Smith fichaba a la actriz británica Adele James. Su elección creaba un enorme enfado entre los más puristas de la historia sobre la mandataria, que también quedaba difuminada con versiones cinematográficas como la de Elizabeth Taylor.

Nacida el 20 de marzo de 1996, Adele James cumplía recientemente 27 años. Estudiante del Richmond upon Thames College y de la Universidad de Bristol, la actriz comenzaba sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación en 2014 con participaciones en cortometrajes como One Minute y Who I Am.

En 2017, Jones dio el salto a la televisión con su aparición en las series Nate & Jamie, Red Light, That's What She Said y Tv Footballers, aunque no debutaría en los cines hasta 2019 con el filme Acceptable Damage, dirigido por Lavinia Scott-Quinn.

James también obtuvo breves apariciones en las series Doctors y en The Corona Connections, antes de que consiguiera las grandes oportunidades de su trayectoria profesional. Su papel como Christina 'Tina' Mollett en la célebre serie Casualty y su colaboración poniendo voz al personaje de Orana en el videojuego Beyond a Steel Sky abrían nuevas puertas a la intérprete, que finalmente está en boca de todos con su aterrizaje en Netflix.

¿Quién es la actriz de raza negra de 'La reina Cleopatra'?

Como actriz de raza negra, su fichaje por La reina Cleoptra era controvertido desde su propia concepción, postergando el eterno debate sobre el color de piel de la faraona. Un hecho que ha provocado que el estreno de esta serie, enmarcada dentro de la antología Reinas de África, llegará repleto de palabas de odio y de malas críticas.

"El 'blackwashing' no existe, ¿verdad? Me parece triste que la gente tenga tanto desprecio por sí misma o se sienta tan amenazada por la raza negra que tenga la necesidad de separar Egipto del resto del continente", señalaba recientemente la actriz sobre las críticas del propio gobierno egipcio sobre esta elección.

A lo largo de las décadas, la representación de Cleopatra en el cine ha sido generalmente la de una mujer con rasgos físicos propios de una mujer blanca. Sus primeras adaptaciones contaron con actrices como Theda Bara en la película Cleopatra (J. Gordon Edwards, 1917) o Claudette Colbert en Cleopatra (Cecil B. DeMille, 1934).

Posteriormente, encontraríamos algunas de las versiones más célebres con Vivien Leigh en César y Cleopatra (Gabriel Pascal, 1945), Sophia Loren en Las noches de Cleopatra (Mario Mattoli, 1954) o Elizabeth Taylor en Cleopatra (Joseph L. Mankiewicz, 1963).

Además de su faceta interpretativa, James también ha intentado abrirse paso en su faceta como guionista y productora de algunos de los proyectos en los que ha colaborado. Independientemente de la polémica, la británica tiene un futuro prometedor en la industria cinematográfica, en la que ahora cuenta con Jada Pinkett Smith como una de sus madrinas.

