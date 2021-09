Actores y actrices nominados a los Emmy 2021 por categorías

La gala de los Emmy celebra su 73ª edición en la madrugada del 19 al 20 de septiembre. Estos galardones de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión de EE UU premian a las mejores actores y actrices de 2021, que han sobresalido en series del calibre de The Crown, El cuento de la criada, Ted Lasso o The Flight Attendant, entre otras muchas series de gran éxito.

Entre los Emmy creativos y técnicos entregados días antes de esta ceremonia ya veíamos como el reparto de Los Bridgerton- como drama- y Ted Lasso- como comedia- se alzaban con los primeros reconocimientos. En CINEMANÍA hacemos un repaso por los intérpretes que han sido nominados en la presente edición. ¿Cuáles son tus favoritos?

Mejor actriz principal drama

Uzo Aduba por En terapia

Olivia Colman por The Crown

Emma Corrin por The Crown

Elisabeth Moss por El cuento de la criada

Mj Rodriguez por Pose

Jurnee Smollett por Territorio Lovecraft

Mejor actor principal drama

Sterling K. Brown por This is Us

Jonathan Majors por Territorio Lovecraft

Josh O'Connor por The Crown

Regé-Jean Page por Los Bridgerton

Billy Porter por Pose

Matthew Rhys por Perry Mason

Mejor actriz de reparto en serie drama

Aunjanue Ellis por Territorio Lovecraft

Emerald Fennell por The Crown

Gillian Anderson por The Crown

Helena Bonham Carter por The Crown

Ann Dowd por El cuento de la criada

Yvonne Strahovski por El cuento de la criada

Samira Wiley por El cuento de la criada

Madeline Brewer por El cuento de la criada

Mejor actor de reparto en serie drama

Michael K. Williams por Territorio Lovecraft

John Lithgow por Perry Mason

Tobias Menzies por The Crown

O-T Fagbenle por El cuento de la criada

Max Minghella por El cuento de la criada

Bradley Whitford por El cuento de la criada

Giancarlo Esposito por The Mandalorian

Chris Sullivan por This is Us

Mejor actriz principal comedia

Aidy Bryant por Shrills

Kaley Cuoco por The Flight Attendant

Allison Janney por Mom

Tracee Ellis Ross por Black-ish

Jean Smart por Hacks

Mejor actor principal en serie comedia

Anthony Anderson por Black-ish

Michael Douglas por El método Komisnky

William H. Macy por Shameless

Jason Sudeikis por Ted Lasso

Kenan Thompson por Kenan

Mejor actriz de reparto en serie comedia

Hannah Einbinder por Hacks

Aidy Bryant por Saturday Night Live

Kate McKinnon por Saturday Night Live

Cecily Strong por Saturday Night Live

Juno Temple por Ted Lasso

Hannah Waddingham por Ted Lasso

Rosie Perez por The Flight Attendant

Mejor actor de reparto en serie comedia

Carl Clemon Hopkins por Hacks

Nick Mohammed por Ted Lasso

Brett Goldstein por Ted Lasso

Brendan Hunt por Ted Lasso

Jeremy Swift por Ted Lasso

Bowen Yang por Saturday Night Live

Paul Reiser por El método Kominsky

La gala se emite en España a partir de las 2:00 en Movistar+, mientras que su alfombra roja también será seguida en la plataforma una hora antes. ¿Quiénes serán finalmente los afortunados?

