El accidente que Úrsula Corberó sufrió en el rodaje de 'El cuerpo en llamas': "Me tiré hora y media llorando"

El cuerpo en llamas se ha erigido como una de las grandes series de Netflix en este último trimestre del año. La serie protagonizada por Úrsula Corberó que recrea el infame 'Crimen de la Guardia Urbana' se estrenó el pasado 8 de septiembre y todavía está dentro del 'top-10' en España, mientras que en todo el mundo ya suma 18 millones de visualizaciones en estas seis semanas que lleva disponible. Tal ha sido el éxito de la miniserie que la plataforma ya está produciendo otro proyecto similar que relata los hechos de otra las historias más macabras de la crónica negra reciente, el 'caso Asunta'.

El rodaje de El cuerpo en llamas se llevó a cabo entre septiembre del año pasado y febrero de 2023, y fue un desafío para los actores. Si ya las escenas íntimas entre la barcelonesa y Quim Gutiérrez tuvieron su aquel, Corberó ha desvelado en el podcast La Script que sufrió un accidente en un descanso entre escenas que tuvo a la actriz llorando desconsolada durante bastante tiempo.

"Empezaba a hacer cosas que no se tenían que hacer"

El incidente se produjo en el desván de la ficticia casa de Rosa Peral (Corberó): "Un día que yo estaba muy cansada tenía una escena en la buhardilla, que es la habitación de mi hija (Guiomar Caiado). No puedes mirar el móvil, pero como estaba cansada ya empezaba a hacer cosas que no se tenían que hacer". El cansancio hizo mella en la actriz, que se pegó "una santa hostia en la frente con la viga".

Imagen de 'El cuerpo en llamas' Marita Alonso | SOPHIE KOHELER/NETFLIX

Reconoce que lo primero que se le vino a la cabeza en ese momento fue un miembro del equipo técnico: "Me acuerdo que había un chico nuevo de sonido que yo solo pensaba en esa persona. Decía: 'Este hombre, que llega el primer día aquí a rodar y en la primera escena que le toca, de repente Úrsula Corberó llega, se pega con una viga en la cabeza y se cae al suelo'", recuerda la actriz.

Se tuvo que parar el rodaje

Confiesa que los momentos posteriores a su accidente no fueron nada agradables: "Me tiré hora y media de reloj llorando. Tuvieron que parar el rodaje", rememora Corberó, que a pesar de padecer un retraso óseo de cinco años, afortunadamente no sufrió ningún daño físico: "No me salió ni un hematoma, porque yo siempre digo que estoy diseñada para rodar". La grabación se consiguió retomar poco después y la actriz volvió a meterse en un papel que le ha valido el Premio Ondas 2023 a la Mejor Intérprete Femenina.

