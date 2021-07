A qué hora se estrena 'Resident Evil: Oscuridad infinita' en Netflix

Un nuevo proyecto de animación de Resident Evil está a punto de ver la luz. Estos días llega a Netflix Oscuridad infinita, la primera serie de la franquicia de los zombies nacida de los videojuegos de Campcom. Una versión que llega cuatro años después de la película por ordenador Resident Evil: Vendetta.

La ficción que ha sido creada y supervisada por Hiroyuki Kobayashi, programador de los videojuegos originales de Capcom y productor de muchos de los títulos cinematográficos anteriores, se estrena el próximo 8 de julio. Su hora de lanzamiento en Netflix España será las 9 de la mañana. Un horario habitual de estreno de sus contenidos originales, debido a su coincidencia con las 0:00 horas del Pacífico.

Los zombies regresan con sed de sangre

El cineasta japonés Eiichirô Hasumi (Assassination Classroom) ha asumido la dirección de la serie que recupera a los personajes de Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Ambos se reencuentran en esta ocasión en la Casa Blanca, donde relacionarán un episodio de una nueva horda de zombies y un dibujo encontrado en un país lejano, que podría dar pistas sobre lo que sucede.

Esta no es la única serie que Netflix prepara sobre Resident Evil. El servicio de streaming también estrenará próximamente un nuevo live action dirigido por Bronwen Hughes, que abordará la mudanza de los Wesker Kids a New Raccoon City. La producción daba a conocer estos días a su elenco, entre los que sorprendía la aparición de Lance Reddick (The Wire, John Wick). El virus-T tiene todavía muchas grandes tramas que regalarnos.

