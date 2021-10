A qué hora se estrena la temporada 3 de ‘You’ en Netflix

A Joe Goldberg (Penn Badgley) le está costando mucho llevar una vida tranquila sin sobresaltos, pero si algo ha demostrado a lo largo de la serie es que su gran tenacidad. Es por ello que se ha propuesto cortar de todas todas con su vida pasada y comenzar una nueva junto a su pareja Love Quinn (Victoria Pedretti) y el hijo que ambos esperan.

El tráiler de la tercera temporada de You ya deja entrever lo evidente: no todo va a ser coser y cantar en esa relación. Por mucho que se hayan mudado a un nuevo barrio, al final de la segunda temporada se descubrió el pastel, a saber, que Love Quinn está casi tan mal o incluso peor de la cabeza que el propio Joe. Y esa combinación con un hijo entre ambos no augura nada bueno.

¿Cuándo llega la temporada 3 de You a Netflix? Pues bien, la adorable y para nada obsesiva y desequilibrada pareja llegará al vecindario a partir de las 09:00 horas del próximo 15 de octubre, para dar el pistoletazo de salida a una nueva tanda de episodios que te dejarán con el corazón en un puño.

Para esta nueva temporada Joe y Love Quinn contarán también con nuevos vecinos que puedan sospechar de ellos; Marienne (Tati Gabrielle, Las escalofriantes aventuras de Sabrina) otra bibliotecaria con la que tendrá que lidiar Joe, Theo (Dylan Arnold, La noche de Halloween), un universitario con muy mal genio, o el regreso de Saffron Burrows como Dottie, la madre de Love Quinn.

