A qué hora se estrena la temporada 11 de 'The Walking Dead' en FOX España

Más de diez años conviviendo con carne putrefacta, la serie The Walking Dead comienza a despedirse de su público. La ficción basada en los cómics de Robert Kirkman dice adiós con su undécima temporada, al menos en lo que se refiere a la narración central de este particular universo postapocalíptico; spin-offs como Fear the Walking Dead, The Walking Dead: World Beyond o la futura Tales from the Walking Dead seguirán sus propios caminos.

Pero, en lo que respecta a la lucha de Daryl (Norman Reedus), Carol (Melissa McBride), Negan (Jeffrey Dean Morgan) contra los muertos vivientes, todo acabará en la temporada 11, donde también podremos ver de nuevo a Maggie (Lauren Cogan), ausente de la serie desde la novena temporada.

Como en anteriores ocasiones, la temporada 11 de The Walking Dead llega a España un día después de su emisión en EE UU. Aquí puede verse en el canal FOX España, disponible en las principales plataformas de televisión de pago. El canal ya ha confirmado que los nuevos episodios de The Walking Dead arrancarán esta misma noche de lunes 23 de agosto a las 22:00h.

La mujer que se marchó no es la misma que está ahora delante de ti". #TheWalkingDead pic.twitter.com/dLy2xBWOXy — FOX España TV (@foxtves) August 23, 2021

Así, cada lunes a las 22h podrá verse un nuevo episodio de The Walking Dead en FOX España. La undécima temporada ha dividido la emisión de sus 24 episodios en tres volúmenes, de tal modo que esta primera tanda está compuesta por 8 episodios semanales. Después, se producirá un parón hasta la emisión del segundo y tercer bloque de episodios, que tendrá lugar ya en 2022.

