A qué hora se estrena el anime 'Super Crooks' en Netflix

Después de la cancelación repentina de la primera temporada de Jupiter's Legacy, Netflix sorprende con el estreno de Super Crooks, una nueva serie de animación ubicada en el mismo universo que la serie de superhéroes. Esta ficción supone una nueva adaptación de los cómics del sello Millarworld, que ha estado detrás de la creación de importantes franquicias como Kick-Ass y Kingsman.

El japonés Motonobu Hori (BECK: Mongolian Chop Squad) adapta la obra gráfica de Mark Millar y Leinil Francis Yu, que llegará a la plataforma el próximo 25 de noviembre a las 09:00 horas de la mañana en Netflix España.

Super Crooks centra su acción en un grupo de supervillanos liderados por el criminal de poca monta Johnny Bolt, quienes poseen una serie de poderes increíbles. Johnny quiere dar su último gran golpe, que provoca que se mude de EE.UU. a España. Sin embargo, las diferencias culturales no se lo pondrán nada fácil.

Super Crooks es un nuevo anime escrito por Dai Satô, guionista detrás de las célebres series Cowboy Bebop o Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, y quien también ha trabajado para los juegos de la franquicia Resident Evil y el anime de Netflix Altered Carbon: Reenfundados. ¿Conseguirá sorprendernos de nuevo?

