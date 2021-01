Dado lo calientes que se ponen a veces los dimes y diretes de Hollywood (y los del fandom, no digamos), da gusto ver a un actor que se mantiene al margen de ellos. Como, por ejemplo, Liam Neeson: durante una entrevista con Collider, el irlandés dejó claro que le gustaría intervenir en la serie de Obi-Wan Kenobique prepara Disney+… y también que está muy poco al día de Star Warsy sus cosas.

Neeson, que presenta su película The Marksman, señaló durante la charla que ignora del todo las peticiones de los fans para que regrese como el maestro Jedi Qui-Gon Jinn, su personaje en La amenaza fantasma. "Voy a ser sincero con vosotros: no he oído hablar de eso en mi vida", respondió.

Sorprendido, el actor le preguntó a los periodistas si Star Wars sigue siendo popular: en sus palabras, él tenía entendido que la franquicia "está desapareciendo del panorama cinematográfico". Se ve que el éxito de The Mandalorian, y los mil y un proyectos de Disneysobre la saga galáctica, no le quitan el sueño, precisamente.

Ahora bien: que no cunda el pánico. Ante la pregunta de si le gustaría reencontrarse con Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi, el actor sonrió y respondió: "Claro, estaría dispuesto, sí".

Así pues, en el caso de que Disney cuente de nuevo con Neeson para el flashback o el fantasma de la Fuerza de rigor, Obi-Wan Kenobi contaría con un intérprete al que le traen al pairo las polémicas por la tercera trilogía, las meriendas de Baby Yoda a base de huevos y otras polémicas más o menos absurdas. Lo cual, si nos preguntan, es una actitud de lo más Jedi.