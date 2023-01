A Finn Wolfhard no le preocupa su carrera una vez que acabe 'Stranger Things'

La cuarta temporada de Stranger Things ha consolidado el fenómeno, de forma que la serie ya es el programa en inglés más visto de la historia de Netflix. Los últimos episodios han tenido además una ambición (desde la escala y la longitud, con episodios alcanzando las dos horas y media de duración) que está por ver cómo obtiene continuidad en la quinta temporada, que los hermanos Duffer han concebido como la última. De esta Stranger Things 5 todavía no se sabe gran cosa más allá de los sueldos de los intérpretes que podrían alcanzar la estratosfera y convertirla en una de las series más caras de la historia. Su reparto ha aumentado el caché, y Finn Wolfhard es uno de los beneficiados.

Wolfhard lleva en Stranger Things desde el principio, como el líder de la pandilla de Hawkins cuya vida cambia al conocer a Once (Millie Bobby Brown). La serie de Netflix le ha visto crecer como actor, y él la ha compatibilizado con otros proyectos como It o Cazafantasmas: Más allá. Ahora se encuentra promocionando su último film, When You Finish Saving the World, un drama indie que supone el debut a la dirección de Jesse Eisenberg. En torno a la película, que protagoniza Julianne Moore, Wolfhard ha reflexionado para IndieWire qué podría ocurrir en su carrera una vez acabe Stranger Things. Es consciente de que las estrellas juveniles tienen un futuro difícil en Hollywood según se bajan del vehículo que les dio la fama, aunque hay algunas excepciones.

Wolfhard puede mirarse en el reflejo optimista de Kristen Stewart, Zendaya o Daniel Radcliffe, pero no es algo que le quite el sueño. “No me preocupa en absoluto seguir siendo relevante”, cuenta ante la perspectiva de terminar Stranger Things. “No me opongo a hacer cosas comerciales y tampoco soy yo el que dice ‘solo voy a hacer indies’. No soy una de esas personas. Para mí solo se trata del guion. Si recibo un guión que me gusta de verdad y encuentro algo con lo que identificarme en la historia o el personaje, entonces lo hago”. El actor se compromete a no planificar demasiado su carrera, afrontando cada papel con entusiasmo.

El de When You Finish Saving the World le parece especialmente interesante: “El personaje mantiene un extraño equilibrio entre querer abrazarle y darle una bofetada. Alguien podría leer el guion e interpretarlo como un chico arrogante y odioso, y ya está. Para mí mi objetivo al interpretar era humanizarlo y hacer que pareciera más tonto y joven que otra cosa”.

