7 series de terror imprescindibles para ver en Amazon Prime Video

En los últimos meses, la llegada a Amazon Prime Video de Them, la serie creada por Little Marvin, ha centrado la atención en el género de terror en la plataforma. El servicio de streaming cuenta con numerosos contenidos de ficciones de horror, entre las que destacan producciones recientes que homenajean a los clásicos Psicosis y El exorcista, así como innovadores animes o programas icónicos patrios.

The Terror

AMC tiene un extenso pasado con el género de terror, que volvía a abordar en esta miniserie creada por Dave Kajganich, Max Borenstein y Alexander Woo. Amazon Prime Video cuenta con la serie antológica compuesta por The Terror y The Terror: Infamy. La primera centrada en una expedición de la Marina Real de Reino Unido en una misión al Ártico a principios del siglos XIX; mientras que la segunda se centra en una comunidad norteamericana de origen japonés, durante la Segunda Guerra Mundial. Dos historias en los que las criaturas malvadas y la supervivencia se convierten en las claves de su éxito.

Bates Motel

60 años después del estreno de Psicosis de Alfred Hitchcock, Norman Bates continúa siendo muy popular entre los amantes del terror y el thriller. Consciente de esto, Anthony Cipriano creaba en 2013 la serie Bates Motel, ambientada en el universo creado por el maestro del suspense. Una historia que se centra en torno al célebre asesino, quien es interpretado en esta ocasión por Freddie Highmore. La actriz Vera Farmiga (Expediente Warren: The Conjuring) también protagoniza la ficción y, además, también actúa como productora ejecutiva.

Them

Esta antología de terror sobrenatural en torno a la discriminación racial era uno de los estrenos más esperados de la temporada seriéfila, ya que sigue la senda de películas como Déjame salir (2017) o Nosotros (2019) a la hora de señalar los males del racismo sistémico a través de los códigos del cine de terror. Them se estrenaba el pasado abril en versión original subtitulada en Amazon Prime Video, pues la versión doblada al castellano no está prevista hasta el verano. De este modo, los telespectadores podían disfrutar de las voces originales del reparto encabezado por Deborah Ayorinde (Plan de chicas), Ashley Thomas (Top Boy) y Shahadi Wright Joseph, quien también salía en Nosotros como la hija mayor de la familia de Lupita Nyong'o.

Historias para no dormir

A pesar de su escasa filmografía de terror, Chicho Ibáñez Serrador consiguió con pocos proyectos convertirse en un verdadero referente en el género. Si sus películas La residencia (1969) o ¿Quién puede matar a un niño? (1976) conseguían alcanzar la mirada de todo el público, el programa Historias para no dormir ocupaba un puesto preferente como máximo referente patrio. Con tres temporadas, el show contuvo relatos como El muñeco, El pacto o La pesadilla, que fueron protagonistas durante décadas de las pesadillas de muchos españoles.

Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul es la serie basada en el manga escrito e ilustrado por el japonés Sui Ishida. Una franquicia que también ha contado con películas y videojuegos. Esta ficción cuenta la historia de unos caníbales denominados ghouls, que están detrás de misteriosos asesinatos en la ciudad de Tokio. En este contexto, un joven universitario conoce a una chica y la invita a salir sin saber que es una de ellos. Tras sufrir un ataque sobrevive, pero recibe un trasplante que provoca que se convierta en un híbrido humano-ghoul.

El exorcista

Las revisiones de clásicos del cine de terror en formato serie cada vez son más habituales. Bates Motel o Hannibal lo han demostrado estos años. Jeremy Slater, conocido por crear The Umbrella Academy, estrenaba en 2016 la serie que adapta la obra de William Blatty. Una revisión moderna de la novela que tuvo su máximo exponente en la película de William Friedkin de 1973. Emitida originalmente por FOX, El exorcista sigue la vida de dos hombres muy diferentes que se unen para poner fin a una posesión demoníaca que afecta a una familia entera. Perfecta para los más nostálgicos.

Fear the Walking Dead

Para muchos esta ficción del universo creado por Robert Kirkman supera incluso a la original. La serie precuela de The Walking Dead consta de 6 temporadas que, a excepción de la última, están disponibles en el catálogo de Amazon Prime. Una familia afectada por el origen del virus zombie se convierte en el eje de la serie creada por AMC, que cuenta con Kim Dickens (Perdida), Frank Dillane (Sense8) o Cliff Curtis (Avatar 2). La serie se emite a la par que su original y que el reciente spin-off The Walking Dead: World Beyond.

