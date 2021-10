7 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana

Octubre es sinónimo de Halloween y con las series no iba a ser diferente. De ahí que muchos de los estrenos tengan que ver con crímenes sin resolver, adolescentes y sus oscuros secretos o un acosador que vuelve con ganas de más. Porque la noche de los muertos está cada vez más cerca y por ello es mejor estar preparado para ella.

Sé lo que hicisteis el último verano - Amazon Prime Video

Si hay una película que marcó el cine de terror juvenil de los 90 (con permiso de Scream), ésa fue Sé lo que hicisteis el último verano. Con un reparto formado por las grandes estrellas juveniles de la época (Ryan Philippe, Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt), el misterioso asesino del gancho y la cuadrilla regresan con un nuevo elenco y en formato serie. Llega a Amazon el próximo 15 de octubre.

Las películas que vimos (The movies that made us) - Netflix

¿Quieres saber cómo se rodó Solo en casa? ¿O como se hicieron los efectos especiales de Los cazafantasmas? ¿Y qué hay del famoso baile de Dirty Dancing? Bien, todas las respuestas están en Las películas que vimos, la serie documental que repasa algunos de los títulos más importantes de la cultura pop. La primera y segunda temporada ya están disponibles, pero el próximo día 12 llega la tercera cargada de grandes hits de los 80: Aliens, Pesadilla en Elm Street, Viernes 13, Robocop... y muchos más.

Mr. Robot (Temporada final) - Amazon

Ahora que Rami Malek vuelve a estar de moda gracias a su papel como villano en Sin tiempo para morir, hay que recordar su primer gran papel antes de convertirse en Freddie Mercury y ganar el Oscar con Bohemian Rapsody, el de Elliot Anderson en Mr. Robot. La serie en torno al hacker justiciero ha tenido estos días cierto protagonismo con la reciente caída de servicios como WhatsApp, Facebook o Instagram. Su temporada final, la cuarta, ya está disponible en Netflix.

You (Tercera temporada) - Netflix

La vida de Joe Goldberg (Penn Badgley) ha dado un vuelco por completo en muy poco tiempo: ahora es padre y tiene una serie de responsabilidades que cumplir. Eso hará que tenga que estrechar su relación con su mujer (Victoria Pedretti), pero no podrá evitar que viejos instintos aparezcan de nuevo, especialmente cuando el matrimonio se muda a un tranquilo barrio residencial lleno de caras nuevas. Disponible en Netflix a partir del 15 de octubre.

Batwoman (Temporada 3) - HBO

A la espera de que llegue a la plataforma la esperada nueva temporada de Succession, la tercera temporada que llega por lo pronto es la de la justiciera encapuchada favorita del universo DC, Batwoman. Con la actriz Javicia Leslie en su segunda temporada tras tomar el relevo de Ruby Rose, esta nueva entrega trae muchos secretos por desvelar de las cloacas de Gotham. Su tercera temporada se estrena en HBO el próximo 15 de octubre.

La asistenta (Maid) - Netflix

Con permiso de El juego del calamar, la serie de Netflix de la que todo el mundo habla ahora mismo es este drama de diez episodios sobre una madre soltera que hace malabares para poder sacar a su pequeño adelante, aunque tenga que ponerse a trabajar en tareas domésticas. Además, La asistenta tiene como curiosidad el reencuentro entre madre e hija en la vida real, las actrices Andie MacDowell y Margaret Qualley (Érase una vez...en Hollywood).

Little Things (Temporada 4) - Netflix

Para cerrar tenemos la más exótica de todas pero no por ello menos recomendable, no en vano va ya por su cuarta temporada. Little Things es una comedia romántica de toda la vida pero sobre una pareja de veinteañeros que intenta mantenerse a flote en la ajetreada vida que impone el ritmo de Bombay. Llega a Netflix el próximo 14 de octubre.

