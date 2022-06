5 series para afrontar la espera del final de la cuarta temporada de ‘Stranger Things’

La nueva estrategia de Netflix para el lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things ha provocado que tengamos que esperar un poco más para disfrutar de los últimos dos episodios. Una continuación de la trama que encontrará su punto álgido en el 4x09, que tendrá una duración de hasta 2 horas y medias. Se dice nada. Prácticamente una película, que llegará el próximo 1 de julio.

Mientras tanto, si la historia de Eleven, Vecna y los habitantes de Hawkins también te ha conquistado, aquí van otras 5 series que podrían amenizarte la espera.

Paraíso (Movistar+)

Comparada por muchos como la versión española de la serie de los hermanos Duffer, Paraíso es una serie creada por Fernando González Molina (El guardián invisible), Ruth García (Los protegidos) y David Oliva (guionista de Los hombres de Paco y Sky Rojo). Una ficción que nos traslada al Levante de 1992, a través de sus dos temporadas- la segunda llega este mismo mes a la plataforma-. En este época Sandra, Eva y Malena desaparecen en una discoteca sin dejar rastro. Un caso que provoca la investigación de un grupo de jóvenes, disconformes con la operación policial, que descubrirá que todo apunta hacia seres de otro mundo.

The OA (Netflix)

Zal Batmanglij (director de Wayward Pines) y Brit Marling (actriz de Otra Tierra) se situaban como creadores de uno de los thrillers más trepidantes de la ciencia ficción actual. The OA nos presentaba en sus dos temporadas la historia de una chica ciega, interpretada por la propia Marling, quien desaparece y resurge varios años después, habiendo recuperado la vista. Un milagro para una mujer que decide contar lo que sucedió tan solo a 5 personas del pueblo. Unos pocos elegidos que entenderán lo ocurrido.

Historias del Loop (Amazon Prime Video)

Aunque Tales From the Loop finalmente se quedaba en una miniserie, pese a los rumores sobre una posible continuación, la serie creada por Nathaniel Halpern (guionista de Legión y Outcast) se convertía en una de las grandes sorpresas de la ciencia ficción. Una historia encabeza por unos formidables Rebecca Hall, Duncan Joiner o Daniel Zolghadri, quienes exploraban una ciudad situada encima de The Loop, una maquina construida para revelar los misterios del universo. Un lugar fantástico que nos presentaba la formidable historia de algunos de sus habitantes.

Dark (Netflix)

Ahora que la 4T de Stranger Things ha decidido jugar también con la temporalidad, más allá de otras dimensiones, la serie alemana Dark se convierte en una de sus grandes coetáneas, dentro de la misma plataforma. Jonas (Louis Hofmann) y Martha (Lisa Vicari) nos explotaban la cabeza con sus historia de amor entre épocas diferentes, un árbol genealógico enrevesado y una trama en la que el Apocalipsis amenazaba a todos los protagonistas. Veremos si sus creadores- Baran bo Odar y Jantje Friese- repiten el mismo éxito con 1899, que estos días presentaba su primer adelanto.

Counterpart (Movistar+)

Entre dos mundos también encontramos la serie protagonizada por el oscarizado J.K. Simmons, cuyo personaje en Counterpart acude a una dimensión paralela en mitad de una verdadera conspiración. Un thriller en el que el protagonista se da cuenta que el único en el que puede confiar es su 'propio yo' de la realidad alternativa. El estadounidense Justin Marks creaba la serie para Starz, quien triunfa estos días también por estar detrás del guion de Top Gun: Maverick.

