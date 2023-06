5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana del 4 al 10 de junio

Esta semana, nuestras recomendaciones tratan sobre el lado oscuro de ser una exitosa cantante de pop, tanto desde el punto de vista de la industria musical como desde las peligrosas obsesiones de los fans. Uno de los estrenos más esperados de este mes que nos ha hecho recordar otra miniserie que no te dejará indiferente.

Además, estos días, por fin sabremos cómo termina la etapa de instituto de Devi Vishwakumar, nos reuniremos con Arnold Schwarzenegger tras el éxito de su primera serie, Fubar, y conoceremos a las reinas de Barracuda.

Yo nunca 4T (Netflix)

Netflix nos promete un final apoteósico y, tratándose de Devi Vishwakumar, no nos esperamos menos. Llevamos 3 años acompañando a esta nerd en sus incómodas desventuras adolescentes y, aunque parecía imposible, hemos conseguido llegar al último curso (aunque no sin cantidades ingentes de vergüenza ajena). Puede que Princeton sea el próximo gran objetivo del personaje de Maitreyi Ramakrishnan pero, puestos a decir la verdad, eso es lo que menos nos importa. ¿Qué pasa con Ben (Jaren Lewison)? ¿Por qué está Paxton (Darren Barnet) de vuelta en el instituto? ¿Y quién es ese nuevo estudiante que nos suena de Con amor, Víctor?

The Idol (HBO Max)

"The Idol o 50 Sombras de Tesfaye", escribía el crítico de The New York Times Kyle Buchanan en su cuenta de Twitter. Las reacciones a los dos primeros capítulos proyectados en el Festival de Cannes están divididas pero, tras semanas de polémicas, nos toca a nosotros decidir qué opinamos de la nueva serie de Abel Tesfaye (The Weeknd). Protagonizada por Lily-Rose Depp, la producción narra la historia de una cantante de pop que comienza una relación con el dueño de un club de Los Ángeles (Tesfaye), quien resulta ser el líder de un extraño culto.

Arnold (Netflix)

La última vez que lo vimos fue en 2019, en la última película de Terminator, antes de dar el salto a las plataformas de streaming con su nueva (y primera) serie, Fubar, que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de Netflix de los últimos días. Después de verle interpretar a un agente de la CIA a las puertas de su jubilación que descubre que su hija también es una espía encubierta de la agencia, Arnold Schwarzenegger vuelve a la plataforma con una docuserie en la que el exgobernador de California hace un repaso a su vida personal y carrera: de campeón de culturismo a icono de Hollywood y político.

Barracuda Queens (Netflix)

Un grupo de amigas de un acomodado barrio de Estocolmo deciden comenzar a robar en las casas de los ricos tras descubrir que están completamente endeudas. Con esta premisa, llega desde Suecia Barracuda Queens, una historia que parece escrita a medida para la plataforma de la gran N roja pero que, en realidad, está basada en hechos reales que sucedieron en 1995. Qué triste es ser pobre... Ah no, espera, si estas chicas no lo eran.

Enjambre (Prime Video)

La primera miniserie que recomendamos hoy es esta creada por Donald Glover (Atlanta). Basada en el (en ocasiones obsesionado) fandom de Beyoncé, conocido como los beyhives (juego de palabras con el nombre de la cantante y beehive, que significa colmena en inglés), protagonizada por Dominique Fishback y con la aparición de Billie Eilish en su debut en una serie, narra la historia de una fan obsesionada con una cantante de pop que se verá envuelta en un oscuro viaje por Estados Unidos.

