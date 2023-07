5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana del 24 al 30 de julio

Los estrenos de series escasean en verano, pero ello no quiere decir que no tengamos nada para ver. Teniendo en cuenta nuestra lista infinita de "series pendientes", es imposible que no haya nada nuevo que pueda interesarte. Hoy, te recordamos algunas de las producciones que puedes encontrar en las plataformas.

Empezando por un clásico entre los adolescentes de los 2000, pasamos a dos series que no se han colado en nuestras listas de mejores series por nada. Seguimos con la celebración de los 100 años de Warner Bros. y terminamos con un recordatorio de que cada vez estamos más cerca de conocer al decimoquinto Doctor.

Gossip Girl (Netflix)

¿Puede que esta sea una de las adquisiciones de Netflix más importantes para los millenials? La nueva versión no estaba mal, pero donde estén Dan Humphrey, Serena Van der Woodsen, Blair Waldorf, Chuck Bass y Nate Archibald... Por fin podemos repasar por enésima vez la serie adolescente con la que crecimos en Netflix. Bienvenida de nuevo, Reina Cotilla. Te echábamos de menos.

Mindhunter (Netflix)

Se ha colado en nuestra lista de mejores series de Netflix así que siempre está bien parar un momento para recomendarla. Con dos temporadas y ambientadas en 1977, esta serie sigue a dos agentes del FBI (Jonathan Groff y Holt McCallany) que se dedican a atrapar criminales mediante la creación de perfiles de mentes psicópatas. ¡Ah! Y está basada en el libro de Mark Olshaker y John Douglas y dirigida por David Flincher.

Secretos de un matrimonio (HBO Max)

De esas joyas ocultas en los catálogos de las plataformas y con dos actorazos como Oscar Isaac y Jessica Chastain como protagonitas. En tan solo 5 episodios, esta miniserie (nueva versión de la miniserie homónima protagonizada por Ingmar Bergman en 1973) nos muestra las dificultades del amor, la obsesión, el deseo y el divorcio a través de la vida de un matrimonio estadounidense.

100 años de Warner Bros (HBO Max)

Este año, Warner Bros cumple 100 años (y lo hace en uno de sus mejores momentos con su estreno de la película de Barbie). Para celebrarlo, la productora ha lanzado una serie documental que puedes disfrutar en HBO Max en la que grandes iconos del cine como Martin Scorsese o Clint Eastwood se sientan a analizar la evolución del estudio desde sus inicios como negocio familiar al gigante en el que se ha convertido.

Doctor Who (Prime Video)

Parece mentira que haga tantos desde que David Tennant y Matt Smith se metieron en la piel del Doctor Who. Pero sí, la serie ya está preparando su nueva temporada con el decimoquinto Doctor, interpretado por Ncuti Gatwa (Sex Education). Dado que estos días han empezado a aparecer las primeras imágenes del actor caracterizado, no hemos podido evitar recomendar la serie. En Prime Video encontrarás al noveno doctor esperándote, interpretado por Christopher Eccleston.

