Esta semana llegan algunos de los estrenos más esperados de Netflix. Por un lado, el nuevo thriller español protagonizado por Arón Piper, por el otro, el spin-off en forma de serie de las exitosas películas de A todos los chicos de los que me enamoré. Además, la plataforma también nos trae un documental sobre la vida laboral en EE UU protagonizado por el expresidente Barack Obama.

A su vez, HBO Max nos traslada a la Guerra Fría y a la lucha por la supervivencia de un agente infiltrado de la KGB y Prime Video nos devuelve al presente y a la realidad con la segunda temporada de The Ferragnez.

El silencio (Netflix)

Del creador de Patria, Aitor Gabilondo, llega a Netflix este thriller protagonizado por Arón Piper (Élite, El desorden que dejas), quien da vida a Sergio Ciscar, un joven que es puesto en libertad 6 años después de haber matado a sus padres, cuando todavía era menor de edad. Durante todo este tiempo, Sergio no ha dicho ni una palabra. La psiquiatra Ana Dussuel, interpretada por Almudena Amor, y su equipo intentarán determinar el peligro que puede suponer Ciscar para la sociedad. Participan también en la miniserie Cristina Kovani, Manu Ríos, Aitor Luna, Ramiro Blas, Aria Bedmar y Mikel Losada, entre otros.

Spy/Master (HBO Max)

Un agente secreto a punto de ser descubierto en plena Guerra Fría protagoniza la nueva apuesta de HBO Max. Alec Secăreanu se mete en la piel de Victor Godeanu, mano derecha y consejero del dictador rumano Nicolás Ceaușescu y agente secreto de la KGB. Su intención es desertar y, por ello, ayudado por la agente encubierta y exnovia Stasi (Svenja Jung) y un joven agente de la CIA (Parker Sawyers), utilizará un viaje diplomático a Alemania como escapatoria hacia los Estados Unidos.

Besos, Kitty (Netflix)

En todas las películas de A todos los chicos de los que me enamoré, el mejor personaje secundario en una posición muy reñida con el padre de Lara Jean, era su hermana pequeña Kitty (Anna Cathcart). Al fin y al cabo, no habríamos tenido películas sin ella (recordemos que fue la joven celestina que envió las cartas a los amores del pasado de Lara Jean). Se merecía una serie y Netflix nos la ha dado. Kitty vuelve con su propia historia de amor: un reencuentro con su novio a distancia en el internado en el que estudió su difunta madre.

Trabajar: Eso que hacemos todo el día (Netflix)

"Puede que no pensemos en ello, pero todos formamos parte de algo más grande que nosotros mismos. Y nuestro trabajo es una de las fuerzas que nos conectan". La voz del expresidente Barack Obama nos adentra en este documental sobre el trabajo en Estados Unidos. La inteligencia artificial, el teletrabajo, la luvha contra la desigualdad... Cambios que ya se están produciendo y que están alterando la manera en que trabajamos. Diferentes sueños de vida: pagar facturas, trabajar de una pasión, un objetivo que no es el dinero... Del personal de servicio a grandes empresarios, la pregunta no varia nunca: ¿Qué hace que un buen trabajo sea bueno?

The Ferragnez 2T (Prime Video)

"Ha llegado el momento que tanto esperábamos, El 18 de mayo saldrá la segunda temporada de The Ferragnez y después del verano habrá un episodio especial dedicado al Festival de Sanremo. Será una montaña rusa de emociones", anunciaban Chaira Ferragni y Fedez a través de sus cuentas en redes sociales. El rapero y la modelo vuelven a Prime Video con una segunda temporada en la que su participación en el festival que decidió al representante de Eurovisión de Italia de este año será uno de los puntos clave. Además, podremos volver a ver a su primogénito Leone y conocer a la pequeña Vittoria.

