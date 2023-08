5 series de Netflix, Amazon o HBO recomendadas para esta semana del 14 al 20 de agosto

El 15 de agosto es fiesta, lo que significa que vamos a tener todo el tiempo del mundo de poner el aire acondicionado (no nos engañemos, con este calor, nadie quiere salir a la calle) y hacernos un maratón con alguna serie que tengamos pendiente. Nosotros te recomendamos algunas.

De las series de animación que veíamos de pequeños al recuerdo de uno de los actores que más nos marcó de nuestras series de la adolescencia, pasando por las series de los jóvenes del momento y alguna que otra joya oculta de las plataformas, estas son las producciones recomendadas para esta semana.

The Leftovers (HBO Max)

Alabada por la crítica, la serie narra las reacciones de la humanidad ante la desaparición súbita del 2% de la población. ¿Cuál es la explicación de un suceso así? ¿Y qué debe hacerse al respecto? Un evento canónico digno de un episodio bíblico que viene acompañado de unos de los mejores openings que hemos visto: unas ilustraciones que narran lo sucedido a partir de unas pinturas de estilo renacentista que acaban conformando una cúpula.

Jóvenes altezas (Netflix)

Después del estreno de la segunda temporada de Heartstopper y de la película de Rojo, blanco y sangre azul, si estás a la caza de la próxima producción LGTBI a la que engancharte, no te preocupes, no eres el único. Nosotros hemos optado por volver a ver Jóvenes altezas que, de alguna manera, podría considerarse una mezcla entre las dos. Dos jóvenes que se enamoran en el colegio, pero uno de ellos es el heredero al trono.

Soy virgo (Prime Video)

Una serie fantástica. Nos referimos al género, pero también a su guion, trama y producción. De la mente que creó Sorry to Bother You, Boots Riley, llega esta comedia de Prime Video sobre un chico negro de 4 metros de altura que, criado en reclusión, descubre el mundo por primera vez, con toda su belleza, drama y contradicciones. Un viaje hacia la adultez en el que Cootie (Brett Gray) hará todo aquello propio de la juventud, con la búsqueda del amor y la amistad, la vivencia de situaciones embarazosas y el encuentro con su ídolo El Héroe incluidos.

Código Lyoko (Netflix)



Por alguna razón que no acabamos de comprender, nos ha venido a la mente esta serie que solíamos ver de pequeños cuando volvíamos del colegio. Alita siempre nos puso un poco nerviosos tardando tanto en llegar a la cima de la torre pero, a parte de eso, la verdad es que esta historia sobre unos amigos que viajaban a un mundo virtual nos encantaba. Siendo verano y con días de vacaciones todavía para poder hacer maratón, nos ha parecido un buen momento para recordarla.

White Gold (Netflix)



Esta va dedicada a los fans de Gossip Girl y, sobre todo, a todos aquellos que estuvieron enamorados de Chuck Bass. Aquel chico malo que se enamoraba perdidamente de Blair y que nos dio el romance más querido de la serie es ahora un empresario que se dedica a vender marcos de ventanas en el Essex de los años 80. Parece que Ed Westwick no se va a librar nunca del traje y, sinceramente, esperamos que así sea.

