Fuertes protagonistas femeninas encabezan la lista de títulos recomendados para estos días. De periodistas a amas de casa, pasando por agentes encubiertas, las plataformas nos ofrecen un amplio abanico de personajes principales para que escojamos cuál será nuestra próxima obsesión televisiva.

A la vuelta (y también adiós) de Katherine Heigl como la periodista Tully se le unen una Elizabeth Olsen convertida en ama de casa (aunque no tan alejada de la sangrienta Bruja Escarlata como podría pensarse) y una Priyanka Chopra Jonas que se viste de rojo para dar vida a una agente de élite perteneciente a la mayor agencia de espionaje independiente del mundo.

Además, tanto para los fans de la comedia como del terror, las plataformas vuelven con las segundas temporadas de las series Somebody Somewhere y From. A continuación, te contamos cuáles son nuestros títulos recomendados de Netflix, HBO Max y Prime Video para esta semana.

Citadel (Prime Video)

¿Qué son los superhéroes sino super agentes dispuestos a sacrificarse para salvar el mundo? Luchas coreografiadas, saltos imposibles, cruce de balas, cuchillos y puñetazos... Si de alguien nos fiamos para contar la historia de dos espías que, tras perder la memoria, descubren que formaban parte de una agencia mundial de espionaje independiente llamada Citadel, es de los hermanos Russo. Los productores ejecutivos responsables de Vengadores: Endgame e Infinity War se pasan a Prime Video para trasladarnos de nuevo a otro universo en el que peligra la paz mundial, pero, esta vez, serán Richard Madden, Priyanka Chopra Jonas y Stanley Tucci quienes lucharán por restaurarla.

El baile de las luciérnagas 2T - Parte 2 (Netflix)

Hace apenas 2 años que acompañamos a Kate y a Tully a lo largo de toda una vida. 30 años de seguir a las luciérnagas que llegan a su fin con dos amigas que ya no se hablan, que en la adolescencia prometieron no separarse nunca y que en la juventud celebraron las mayores oportunidades profesionales y victorias personales. Katherine Heigl y Sarah Chalke nos dejaron con una amistad rota y un diagnóstico difícil de superar y, ahora, vuelven a pasearse por Netflix para contarnos cómo acaba la historia de una vida. Con flequillo, gafas, pelo rizado o sombra de ojos azul, nos despedimos de las vecinas de Firefly Lane por última vez.

Love & Death (HBO Max)

El 13 de junio de 1980, Candy Montgomery, una ama de casa de los suburbios de Texas, mató a la mujer de su amante a hachazos. El caso fue mucho más rebuscado que un simple ataque de celos. Cansada de su vida en Silicon Prairie junto a su marido y sus hijos, Candy decidió que necesitaba diversión, y escogió al esposo de Betty, Allan Gore, para comenzar una aventura. Tras meses de infidelidad, el affaire desembocó en el peor de los finales. Elizabeth Olsen y Jesse Plemons se meten en la piel de esta pareja de adúlteros en la nueva serie de HBO Max dirigida por Lesli Linka Glatter (Mad Men, Homeland).

Somebody Somewhere 2T (HBO Max)

Esta semana volvemos a encontrarnos con personajes que están lejos de ser simplemente "somebody". La primera temporada nos demostró que, a lo largo de la vida, podemos encontrar felicidad incluso en los momentos más trágicos. Una mudanza de Lawrence a Manhattan fue solo la excusa para narrar las experiencias a las que se enfrenta una mujer a sus 40 y tantos años. La historia inspirada parcialmente en la de la propia actriz protagonista y productora, Bridget Everett, vuelve a HBO Max con una segunda temporada llena de nuevas bromas que esconden grandes verdades. Y es que incluso las familias más divertidas son difíciles de sobrellevar.

Sweet Tooth: El niño ciervo 2T (Netflix)

La historia de un niño adorable en un mundo terrorífico no ha terminado. Ahora empieza la guerra. En la primera temporada, la búsqueda de una madre en un mundo apocalíptico destruido por un virus letal nos presentó a un grupo de niños, mitad humanos mitad animales, que luchaban por sobrevivir bajo la protección de Aimee Eden (Dania Ramirez). En los últimos capítulos, eran capturados para formar parte de los experimentos destinados a buscar una cura para la pandemia. Pero Gus (Christian Convery) y sus amigos no dejarán que los utilicen tan fácilmente. La serie ganadora de un Emmy vuelve con fuerza, sin miedo y la esperanza puesta de nuevo en el niño ciervo.

