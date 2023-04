Únicamente una de las recomendaciones de esta semana es la continuación de una serie que ya conocíamos, lo que no quiere decir que, entre los estrenos de los próximos días, no aparezcan algunas narraciones que, si bien muchos no conocerán, sí puede que le suenen a los aficionados a la Historia (sobre todo de EE UU y de reyes y reinas de Europa).

Entre vidas entrelazadas en el Bollywood de una India recién independizada e intrigas entre mejores amigos y una novia vestida de blanco, las plataformas de streaming apuestan por las reconstrucciones históricas, algunas más fieles a la realidad que otras. La historia de los precedentes que llevaron a EE UU a vivir el escándalo del Watergate y el romance entre la reina Carlota y Jorge de Inglaterra lideran los títulos que recomendamos para esta semana.

Los fontaneros de la Casa Blanca (HBO Max)

Woody Harrelson y Justin Theroux ponen cara a los responsables que, de manera accidental, llevaron a Estados Unidos a vivir el suceso político más convulso de los 70: el escándalo del Watergate. En 1971, E. Howard Hunt y G. Gordon Liddy, exagentes de la CIA y del FBI, fueron contratados por la Casa Blanca para investigar la filtración de los Documentos del Pentágono. Sin embargo, un cúmulo de decisiones erróneas les llevó a convertirse en saboteadores de Nixon por accidente. De los creadores de Veep, llega a HBO Max esta miniserie de 5 episodios que muestra cómo los autores del Watergate derrocaron la presidencia que juraron proteger.

La reina Carlota: Una historia de Los Bridgerton (Netflix)

Entre tanto Duque y Conde y sus "ardo por ti" y "eres la ruina de mi existencia y el objeto de todos mis deseos", poco se habla de una de las muestras de amor más sinceras que nos ha regalado el fenómeno de Los Bridgerton. Fue en la segunda temporada cuando descubrimos que, tras esa fachada fría pero avispada y rodeada de corgis de la reina Carlota, se escondía el sufrimiento y el amor más profundo por un marido, Jorge de Inglaterra, con alzheimer. Nos lo merecíamos y Netflix lo sabía, por ello, llega a la plataforma un spin-off en formato miniserie de 6 episodios para contarnos la historia más bonita de amor real.

El sastre (Netflix)

Desde Turquía llega esta serie sobre un famoso sastre y un encargo que cambiará la relación con su mejor amigo para siempre. Desapariciones, peleas, un baúl y espantapájaros. Tras empezar a coser el vestido de novia para la prometida de su amigo, los tres protagonistas de esta historia inspirada en hechos reales comenzaran a descubrir que cada uno guarda oscuros secretos que pueden poner en peligro las vidas que llevaban hasta el momento.

Camino a Bollywood (Prime Video)

Caminos entrelazados en una India recién independizada. Un jefe de estudio, su esposa estrella de cine, su ayudante y una bailarina buscan una manera de conseguir fama y riqueza. La premisa: el propietario Srikant Roy descubre que su mujer Sumitra le pone los cuernos con la nueva estrella del estudio y envía a su ayudante a buscarlos urgentemente. La serie de Prime Video que no te puedes perder si te gustan las intrigas y los juegos de estrategia sentimentales.

From 2T (HBO Max)

Un árbol caído, cuervos sobrevolando la carretera y un desvío en el camino nos condujeron a un pueblo del que era imposible salir y en el que, tras ponerse el sol, criaturas misteriosas atacaban a todo aquel que no cerrase con llave puertas y ventanas. Conseguimos sobrevivir una primera temporada, pero los peligros todavía no han desaparecido. Después del éxito de la primera entrega, HBO Max continúa con su historia de terror a lo Stephen King.

