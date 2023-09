5 series de Netflix, Amazon, HBO y otras plataformas recomendadas para esta semana del 25 de septiembre al 1 de octubre

Qué series ver esta semana en Netflix, Amazon Prime Video, HBO Max y otras plataformas. Encaramos ya la última semana de septiembre y, antes de que comience octubre y con ello la temporada otoñal, te recomendamos algunas de las series que no deberías pasar por alto.

Para estos últimos días del mes tenemos recomendaciones muy variadas: tramas sobre crimen organizado, divorcios mediáticos, superhéroes problemáticos al estilo The Boys, la historia de un programa de televisión e incluso la nueva producción del universo de John Wick.

'The Continental' (Prime Video)

El nombre completo de la miniserie de tres capítulos es The Continental: Del universo de John Wick y, como su nombre indica, se trata de una producción dentro del mundo del popular personaje interpretado por Keanu Reeves. Sin embargo, aquí no veremos a este protagonista, sino que la trama se centra en cómo Winston llegó a controlar el famoso hotel que acoge a los asesinos más implacables del mundo.

'Top Boy' 3T (Netflix)

Esta tercera temporada supone la despedida de los criminales de Summerhouse. Top Boy se despide después de más de una década y lo hace con cambios dentro de la organización, lo que planteará nuevas amenazas y retos que pondrán en jaque a los miembros de la banda londinense antes de la clausura de esta historia.

'Kim vs. Kanye: El divorcio' (HBO Max)

Si no buscas ficción y lo que quieres es un poco de drama sobre celebridades, este docu-reality es para ti. Kim vs. Kanye: El divorcio profundiza sobre todo lo que envolvió a la separación de estas dos grandes personalidades. Las excentricidades y delirios de Kanye West frente al poderío de la familia Kardashian, con el aliciente tener posesiones millonarias en disputa y cuatro hijos a los que criar. Todo fue crucial en una ruptura que no pasó desapercibida y que a día de hoy sigue dando titulares.

'The Morning Show' 3T (Apple TV+)

Nueva entrega de esta serie protagonizada y dirigida por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon. Al elenco se une Jon Hamm para interpretar a Paul Marks, un multimillonario que pretende comprar la cadena televisiva donde se emite The Morning Show. Se esperan muchas tensiones, puñaladas por la espalda y pugnas de poder en esta tercera temporada, mientras la cuarta ya está confirmada y se pondrá en marcha en un futuro.

'Wolf' (HBO Max)

Un joven detective decide volver a su pueblo natal para tratar de resolver el misterio tras la desaparición de su hermano cuando ambos eran pequeños. Él siempre pensó que su vecino es culpable, así que intentará dar con la verdad. En paralelo, un matrimonio adinerado descubre que un psicópata podría andar suelto y recibe la ayuda de dos agentes de policía, pero de pronto todo comienza a torcerse. Sin duda, esta serie británica no te dejará indiferente por su sádico y entretenido argumento.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.