5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

La maquinaria de Netflix continúa engrasada con los mejores estrenos. Mientras la plataforma disfruta de unas grandes semanas con el lanzamiento de la cuarta temporada de Stranger Things, que ha supuesto un nuevo récord superando a otros grandes hits como Los Bridgerton, el catálogo continúa ampliándose con algunas grandes ficciones europeas, nuevos true crimes y algún que otro proyecto de animación.

Borgen: Reino, poder y gloria

El showrunner Adam Price indaga de nuevo en la apasionante vida de la política Birgitte Nyborg (Sidse Babett Knudsen), quien regresa después de las tres temporadas de Borgen, emitidas de 2010 a 2013. La resurrección de la ficción danesa, que en los últimos años había incrementando su público y su amor hacia sus tramas de altos manadatarios. Ahora, la carrera de la protagonista, como ministra de Asuntos Exteriores, se encuentra en peligro. La lucha por el control del petróleo de Groenlandia amenaza con convertirse en una crisis internacional, de una magnitud insospechada.

Las alas de la ambición

Turquía también se atreve a incursionar en el thriller, con una nueva serie de factura internacional. La ficción creada por Deniz Yorulmazer (Amor 101) cuenta la historia de una becaria que comienza a trabajar para una de las grandes presentadoras de informativos. Una forma de conocer la envidia y la ambición desmedida dentro de los medios de comunicación.

Ghost in the Shell SAC_2045

La segunda temporada del anime basado en la franquicia Ghost in the Shell también aterrizaba estos días en el streaming. Ahora, la Sección 9 tiene un nuevo caso que investigar con los N, una serie de personas que tienen parecen unirse con el propósito de tener un plan global. Basado en el manga original de Masamune Shirow, la serie ha contado con los cineastas nipones Kenji Kamiyama (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim) y Shinji Aramaki (Blade Runner: El loto negro).

El reto de Summer

Este mes, Netflix también aprovecha el tirón de las series adolescentes, con Élite a la cabeza, para estrenar El reto de Summer. La nueva serie australiana ambientada en Great Ocean (Victoria, Australia), que aborda la historia de la joven rebelde Brooklyn Summer Torres, que es enviada a la ciudad para vivir con unos amigos de la familia. Un lugar en el que se acaba enamorando del surf, pese a todos sus esfuerzos por odiar todo. La ficción está protagonizada por la estrella de Disney Channel Sky Katz (Vuelve Raven).

Eirik Jensen: ¿Policía o delincuente'

Entre los true crimes de este mes encontramos la docuserie sobre Eirik Jensen, un policía relevante de Noruega que se veía en el ojo del huracán, al ser acusado de tráfico de drogas. Una cuestión que deja en el aire su posible vida doble, con las intervenciones del propio implicado, quien decide hablar por fin ante las cámaras de los directores Trond Kvig Andreassen y Ragne Riise.

'Eirik Jensen: ¿Policía o delincuente' Cinemanía

