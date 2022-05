5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Mike Myers despertará las risas de los suscriptores de Netflix con su demente comedia: El Pentavirato. Unos días en el que el streaming apuesta también por los thrillers 42 días en la oscuridad, El abogado del Lincoln y Clark, así como prosigue produciendo a mansalva ficciones procedentes de Corea del Sur.

42 días en la oscuridad

Después de firmar el libreto de la miniserie documental Libre, el chileno Rodrigo Fluxá nos trae su serie 42 días en la oscuridad. La ficción aborda a través de 12 episodios la historia de una mujer que busca a su hermana desaparecida, mientras lucha contra la negligencia de las autoridades y el acoso de los medios de comunicación. Este relato, basado en hechos reales, cuenta con las actrices Claudia Di Girolamo, Aline Küppenheim y Gloria Münchmeyer.

El abogado del Lincoln

Adaptación de las novelas del estadounidense Michael Connelly, que recupera la figura del célebre personaje literario Mickey Haller. Un abogado defensor de Los Ángeles, al que conocíamos a través de las novelas El inocente, El veredicto, La revocación, El quinto testigo, Los dioses de la culpa y La ley de la inocencia. El actor Manuel Garcia-Rulfo (Asesinato en el Orient Express) se introduce en la piel del protagonista.

El Pentavirato



Mike Myers, conocido por su papel como Austin Powers, ha sido el encargado de escribir, producir y protagonizar la nueva comedia para Netflix. El Pentavirato se presenta como una divertidísima serie sobre una sociedad secreta, que trabaja desde la sombra por el bien común. Una faena que lleva a estos a controlar los grandes sucesos mundiales. La serie también cuenta con Keegan-Michael Key, Lydia West y Gregory Hoyt.

El sonido de la magia

Directa desde Corea del Sur llega la serie dirigida por Sung-Yoon Kim (Who Are You: School 2015, Itaewon Class). En ella, la joven Yun Ai conoce a un misterioso mago que resucita su viejo sueño de ser una gran maga. Un choque de trenes que cambiará su vida por completo. ¿Conseguirá la ficción obtener el mismo rédito que algunas otras series surcoreanas como Estamos muertos o El juego del calamar?

Clark

Bill Skarsgård da vida a Clark Olofsson, el famoso traficante y ladrón de bancos de Suecia. El director Jonas Åkerlund, quien ha estado detrás de la realización de algunos videoclips de Coldplay, Madonna o Beyoncé, retoma esta historia que ya había sido tratada con anterioridad en documentales como Clark - en rövarhistoria (Lise Bergvall, 2020).

