5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

En unos días en los que Matt Groening (Los Simpson) es noticia por el regreso de la serie Futurama, la cuarta temporada de la divertidísima (Des)encanto llega a Netflix. Este lanzamiento coincide también con el aterrizaje en la plataforma de la ¿Quién es Anna?, de la célebre Shonda Rhimes, y el estreno del drama romántico surcoreano Twenty Five Twenty One. No olvidamos tampoco el éxito de la cuarta y última temporada de The Sinner y la segunda de Dulces Magnolias.

(Des)encanto-Parte 4

Larga vida a la reina Bean. El personaje más gamberro de Dreamland regresa con nuevas desventuras en su nueva etapa al frente de los suyos. No tendrá nada fácil enfrentarse a la maldición de su familia y los conflictos con los reinos vecinos, los elfos y los demonios, todos tras la búsqueda del control de la magia. Los sueños de Bean, el juego con la demencia del rey Zøg y la deuda con el infierno estarán detrás de estos nuevos 10 nuevos episodios, en los que también regresarán Elfo y Luci.

¿Quién es Anna?

Detrás de la nueva serie de Netflix encontramos a Shonda Rhimes, creadora de Anatomía de Grey y Scandal, quien ahora cuenta la verdadera historia detrás de la estafadora Anna Delvey. La doble ganadora del Emmy por Ozark, Julia Garner, interpreta a esta influencer que conquistó a las estrellas y se llevó el dinero de la élite de Nueva York a través de sus artimañas. Completan el elenco Anna Chlumsky, Laverne Cox, Terry Kinney, Anders Holm o Arian Moayed, entre otros.

Veinticinco, veintiuno

Aprovechando el tirón de romances como el de A través de mi ventana, Netflix estrena estos días el drama surcoreano dirigido por Jung Ji-Hyun (Eres mi primavera). La serie cuenta la historia de la joven Na Hee Do (Kim Tae-ri), quien sufre un revés después de que el club de esgrima profesional en el que compite cierra. Por su parte, la crisis financiera provoca que Baek Yi Jin (Nam Joo-Hyuk) deje su vida ostentosa atrás para vivir como el resto de los mortales. Ambos se cruzarán en mitad de esta coyuntura, en la que muy pronto saltará la chispa entre ambos.

Dulces Magnolias 2T

Después de meses de espera por fin conoceremos la identidad de la persona que sufría un accidente de coche en la primera temporada. Las amigas de la localidad de Serenity (Carolina del Sur, EE.UU.), Maddie (JoAnna Garcia Swisher), Dana Sue (Brooke Elliott) y Helen (Heather Headley), conquistaban a los espectadores en 2020, alcanzando lo más alto del ranking de visualizaciones. La serie creada por Sheryl J. Anderson (Ties That Bind) aborda una vez más las complejidades del amor, la carrera y la familia que rodean a estas mujeres.

The Sinner 4T



El ahora detective retirado Harry Ambrose (Bill Pullman) concluye esta antología con uno de los casos más complicados y aclamados de su carrera. La serie de USA Network ha regresado a Netflix con con una tanda nueva de ocho episodios, que cuentan también con la llegada a su reparto de las inmensas Alice Kremelberg y Frances Fisher.

En esta ocasión, la nueva investigación se centra en una joven que se arroja por un acantilado en la isla de Hannover, donde Ambrose presencia que esta huye de algo o alguien. Un cierre perfecto que recupera la mejor calidad de la serie iniciada en 2017 como adaptación de la novela homónima de Petra Hammesfahr.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.