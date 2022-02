5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Es tiempo de despedidas, pero también de nuevas llegadas, para el servicio de streaming Netflix. La plataforma cuenta estos días con el desenlace de la antología policíaca The Sinner y el final de la serie de animación Kid Cosmic. Mientras tanto, la compañía continúa triunfando con los zombies coreanos de Estamos muertos y abraza el estreno de la demente Murderville.

The Sinner 4T

El ahora detective retirado Harry Ambrose (Bill Pullman) concluye esta antología con uno de los casos más complicados y aclamados de su carrera. La serie de USA Network ha regresado a Netflix con con una tanda nueva de ocho episodios, que cuentan también con la llegada a su reparto de las inmensas Alice Kremelberg y Frances Fisher.

En esta ocasión, la nueva investigación se centra en una joven que se arroja por un acantilado en la isla de Hannover, donde Ambrose presencia que esta huye de algo o alguien. Un cierre perfecto que recupera la mejor calidad de la serie iniciada en 2017 como adaptación de la novela homónima de Petra Hammesfahr.

Educar a un superhéroe 2T

Basada en el cómic y el cortometraje homónimo creado por Dennis Liu, quien ejerce ahora de showrunner de la serie, Educar a un superhéroe regresa con una adrenalínica segunda temporada. En la 1T conocíamos al pequeño Dion (Ja'Siah Young) perplejo ante el descubrimiento de sus superpoderes, quien tenía en todo momento el apoyo y las enseñanzas de su madre.

Ahora, el pequeño tendrá que enfrentarse a un gran enemigo, mientras que sigue confrontando el drama de su padre fallecido. Los actores Rome Flynn (Cómo defender a un asesino), Aubriana Davis (Genius), Tracey Bonner (Dulces magnolias) y Josh Ventura (El escuadrón suicida) también se incorporan en esta nueva temporada.

Murderville

Iain Morris (The Inbetweeners) y Brennan Shroff (Desviados) dirigen esta nueva comedia policíaca para Netflix, donde el detective Terry Seattle (Will Arnett) resuelve en cada uno de los seis episodios de la primera temporada un asesinato junto a una nueva estrella invitada. Entre las celebridades encontramos a Sharon Stone, Kumail Nanjiani o Conan O'Brien, quienes no tienen guion y no saben lo que va a ocurrir. Un desmadre en toda regla.

Kid Cosmic 3T

El célebre Craig McCracken, creador de Las supernenas y Foster, la casa de los amigos imaginarios, se despide de Kid Cosmic con sus últimos episodios. Un final que corresponde al acuerdo que el estadounidense firmaba con Netflix y que recibe ahora el lema Kid Cosmic: Global Heroes. Estrenando trajes y torre propia, los héroes más famosos regresan más fuertes que nunca para enfrentarse a los peores villanos, entre los que encontramos algún viejo conocido.

Estamos muertos

Los zombies surcoreanos regresan una vez más a la cima de los contenidos más vistos en Netflix, después de exitosas incursiones entre muertos vivientes como Rumbo al infierno y películas como #Vivo. Estamos muertos es la nueva ficción de Lee Jae-Gyu (The King 2 Hearts) y Kim Nam-Soo, que nos adentra en un universo en el que la rápida propagación de un virus afecta a los alumnos encerrados en un instituto.

Después de varias llamadas de socorro a las autoridades, los jóvenes tendrán que tomar las riendas de la situación para escapar del lugar ilesos. Entre los protagonistas encontramos a Lee Yoo-mi, la célebre Ji-yeong en El juego del calamar.

