5 series de Netflix recomendadas para ver este fin de semana

Netflix despide el mes de enero con algunas grandes ficciones, que prometen colarse en el ranking de sus contenidos más vistos. Su gran apuesta española para estas semanas se trata de su thriller de fantasía Feria, la luz más oscura, que llega junto a las series de ciencia ficción Jóvenes en órbita, Estamos muertos y el retorno de Snowpiercer: Rompenieves. Unos días en los que también sobresale la presencia de la docuserie sobre el reconocido futbolista Neymar, que dará mucho de qué hablar.

Feria, la luz más oscura

Creada por Carlos Montero (Élite) y Agustín Martínez (La caza. Tramuntana), Feria narra la historia de las adolescentes Eva (Ana Tomeno, La isla mínima) y Sofía (Carla Campra, Verónica), quienes se ven enfrentada a los vecinos del pueblo después de que sus padres sean acusados del misterioso asesinato de 23 personas. La ficción aterriza el próximo 28 de enero en la plataforma para adentrarnos en un universo de sectas y demonios. En el reparto encontramos también a Marta Nieto, Ángela Cremonte, Patricia López, Isak Férriz o Ernest Villegas.

Jóvenes en órbita

Serie de anime creada por el japonés Mitsuo Iso (Dennô Coil), que se ambienta en el año 2045. La Inteligencia Artificial ha avanzado tanto en el futuro, que la posibilidad de viajar al espacio es una realidad. Un grupo de niños que viven en la Tierra y en la Luna se reunirán en una estación espacial, donde tendrán que luchar por su propia supervivencia.

Estamos muertos

Después de series como Rumbo al infierno y películas como #Vivo, los zombies surcoreanos regresan a Netflix. Estamos muertos es la nueva ficción de Lee Jae-Gyu (The King 2 Hearts) y Kim Nam-Soo, que nos adentra en un universo en el que la rápida propagación de un virus afecta a los alumnos encerrados en un instituto. Después de varias llamadas de socorro a las autoridades, estos tendrán que tomar las riendas de la situación para escapar del lugar ilesos. Entre los protagonistas encontramos a Rich Ting, actor de Warrior, Supergirl y The Old Man.

Neymar: El caos perfecto

La controvertida figura del futbolista brasileño Neymar da Silva Santos Júnior lleva ocupando las portadas de los diarios deportivos desde hace años. Ahora, el cineasta David Charles Rodrigues (Gay Chorus Deep South) sigue el día a día de uno de los deportistas mejor pagados del mundo, en una nueva docuserie para Netflix. Un retrato personal sobre Neymar, que narra momentos como el ascenso de su fama en el Santos Fútbol Club, su paso por el Barcelona y su llegada al Paris Saint-Germain. La producción cuenta con la presencia del propio Neymar, así como de compañeros de profesión como David Beckham, Lionel Messi, Kylian Mbappé, Dani Alves y Thiago Silva.

Snowpiercer: Rompenieves 3T

La adaptación seriéfila de TNT de la película homónima de 2013 de Bong Joon-ho- que a su vez se basaba en la novela gráfica Le Transperceneige- regresa a Netflix con su tercera temporada. Los personajes se encuentran en un momento clave en el que deciden abandonar el tren en la búsqueda de un nuevo refugio. El calentamiento de la Tierra y los conflictos entre Layton (Daveed Diggs) y el verdadero Sr. Wilford (Sean Bean) serán protagonistas en esta incursión en un nuevo mundo tras el apocalipsis de hielo.

